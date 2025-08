Jamie Lee Curtis difende Pamela Anderson e Liam Neeson: “Se si amano, lasciateli in pace”

Jamie Lee Curtis, nel corso di un'intervista promozionale per Quel pazzo venerdì sempre più pazzo, si è espressa pubblicamente sulla presunta love story in corso tra Pamela Anderson e Liam Neeson.

La star di Halloween ha lavorato di recente con Anderson in The Last Showgirl e, come al solito, senza peli sulla lingua, ha invitato la stampa e i curiosi a farsi i fatti propri.

Il messaggio di Jamie Lee Curtis all'opinione pubblica

"Con tutto il rispetto per la cultura pop, se l'amore ha trovato la sua strada in quella relazione, Dio li benedica entrambi. Lasciateli in pace!" ha dichiarato la Curtis in un'intervista "E lasciateli piacersi, perché entrambi hanno affrontato difficoltà, e sono due esseri umani meravigliosi".

Pamela Anderson e Liam Neeson in una scena di Una pallottola spuntata

Jamie Lee Curtis ha proseguito: "Sono esseri umani bellissimi, e se davvero hanno trovato un amore intimo l'uno nell'altra, tutti noi dovremmo andare a dormire stanotte sentendoci meglio".

Jamie Lee Curtis ha ricordato il passato di Pamela Anderson e Liam Neeson

L'attrice di Quel pazzo venerdì sempre più pazzo ha sottolineato che Pamela Anderson "è una persona splendida, ed è stata fantastica sul set di The Last Showgirl".

Jamie Lee Curtis ha ricordato, inoltre, che Liam Neeson ha vissuto il lutto della perdita della moglie Natasha Richardson nel 2009, in seguito ad un incidente sugli sci: "Anche lui ha subito una perdita inimmaginabile, così giovane, e ha avuto davvero una vita difficile. Quindi, se davvero queste due persone hanno 'ufficializzato' la loro relazione, allora auguriamogli il meglio e lasciamoli in pace".

Liam Neeson e Natasha Richardson sono stati sposati per quindici anni, prima della scomparsa prematura dell'attrice, e insieme hanno avuto due figli. Pamela Anderson è stata sposata quattro volte e ha due figli con il suo primo marito, Tommy Lee.