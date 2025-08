Liam Neeson ha un'insospettabile alleata nella sua storia d'amore con Pamela Anderson

Da giorni ormai non si parla d'altro. Liam Neeson e Pamela Anderson, co-star nel remake de Una pallottola spuntata, avrebbero iniziato una frequentazione.

Nonostante i diretti interessati non abbiano ancora confermato esplicitamente le voci che circolano negli ultimi tempi, sono diverse le fonti che confermano la liaison e nelle ultime ore è stato registrato anche un commento social del tutto inaspettato.

Il commento dell'ex cognata di Liam Neeson al post di Pamela Anderson

Joely Richardson, sorella di Natasha Richardson, moglie di Neeson fino alla sua prematura scomparsa nel 2009 dopo un incidente sugli sci, ha espresso il suo affetto per questa nuova fase della vita personale dell'attore.

Joely Richardson in una scena di Nip/Tuck

L'attrice ha commentato con sette emoji di cuori un post che mostrava il post Instagram di Pamela Anderson che mostrava delle foto di lei e Neeson insieme: "Una pallottola spuntata è finalmente nei cinema! Portate amici, famiglia, amanti... chiunque... basta che veniate a ridere un po'... vi farà bene! Ci vediamo lì".

Joely Richardson e il ricordo della sorella Natasha

Nota principalmente per film come Il patriota e serie tv come Nip/Tuck, Joely Richardson è figlia di Vanessa Redgrave e del regista Tony Richardson. In passato, l'attrice, in un post dedicato al suo compleanno, ricordò la sorella Natasha in un post.

"Io e mia sorella Tasha. Il giorno del mio compleanno la gente sembrava stupita che fossi felice di compiere sessant'anni. Perché non dovrei esserlo? Non è che i numeri siano passati da 25 a 60. Tutti gli anni e i decenni in mezzo li ho vissuti. Ora posso essere questo numero e scoprire cosa significa. 'I 60 sono i nuovi 40', dicono. Io dico 'Perché dovrebbe esserlo? Quello l'ho già fatto due decenni fa'".

Al momento, Pamela Anderson e Liam Neeson non hanno confermato ufficialmente la relazione ma hanno ammesso di frequentarsi 'godendosi la reciproca compagnia'.