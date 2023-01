Pamela Anderson: "Sylvester Stallone mi offrì un appartamento e una Porsche per diventare la sua ragazza n. 1"

Pamela Anderson ha molto da dire nel documentario a lei dedicato, in arrivo su Netflix il 31 gennaio, in particolare sugli uomini che l'hanno corteggiata nel corso degli anni. Tra di loro ci sarebbe anche il divo Sylvester Stallone, che le avrebbe offerto addirittura un appartamento e una Porche per "diventare la sua fidanzata numero uno".

Nel documentario Pamela, a love story, Pamela Anderson rievoca la corte serrata da parte di Sylvester Stallone

"Mi ha offerto un appartamento e una Porsche per essere la sua 'ragazza N. 1 dicendomi 'Questa è la migliore offerta che riceverai, tesoro'" ricorda l'attrice 55enne, che spiega di aver respinto l'offerta.

Pamela Anderson non ha mai guardato il sex tape con Tommy Lee: "Mi ha fatto molto male"

Stallone oggi ha 76 anni, venti i più di Pamela Anderson, anche se questo non è mai stato un ostacolo a Hollywood.

"Volevo innamorarmi" prosegue Pamela Anderson nel film. "Non volevo niente di meno di questo."

Un portavoce di Sylvester Stallone ha smentito al New York Post il racconto di Pamela Anderson spiegando: "La dichiarazione di Pamela Anderson attribuita al mio cliente è falsa e inventata. Il Signor Stallone conferma di non aver mai fatto alcuna parte di quella dichiarazione".