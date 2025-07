Pamela Anderson e Liam Neeson sono una coppia: "È chiaro che sono innamorati"

Pamela Anderson e Liam Neeson, coppia sul set e nella vita? A quanto pare tra le due star, colleghi di set nel remake di Una pallottola spuntata, nei cinema italiani da oggi 30 luglio, sarebbe esploso l'amore.

Una fonte vicina alla produzione avrebbe rivelato a PEOPLE, che si tratterebbe di "una storia d'amore appena nata. È sincera ed è chiaro che sono innamorati l'uno dell'altra."

Entrambi single, entrambi segnati dai dolori della vita, il 73enne Neeson e la 58enne Anderson godrebbero della reciproca compagnia mentre sono impegnati nella promozione del loro film. Naturalmente i due diretti interessati non conferma, ma ci giocano su, come durante l'ospitata al Today show con Craig Melvin, dove è stato mostrato un video in cui i due attori vengono sorpresi mentre si scambiano un bacio appassionato.

Tutto finto, naturalmente, ma a quanto pare la passione tra i due attori sarebbe verissima, come assicura la fonte. Tanto che, durante la premiere di New York di Una pallottola spuntata, entrambe le star avrebbero portato i figli sul red carpet per una foto di gruppo.

Un amore nato sul set?

Diretto da Akiva Schaffer, Una pallottola spuntata ripropone e modernizza la pioggia di gag dell'originale, interpretato da Leslie Nielsen e Priscilla Presley, proponendo una coppia nuova di zecca che sul set sembra aver trovato un'intesa davvero profonda. Nel film Neeson interpreta Frank Drebin Jr., figlio del personaggio di Nielsen, mentre Pamela Anderson è Beth, il suo interesse sentimentale.

Parlando con PEOPLE nell'ottobre 2024, Liam Neeson aveva elogiato appassionatamente la collega confessando: "Per quanto riguarda Pamela, innanzitutto, sono follemente innamorato di lei. È semplicemente fantastico lavorare con lei. Non posso farle abbastanza complimenti, a dire il vero. Nessun ego smisurato. Lei si limita a lavorare. È divertente ed è così facile lavorare con lei."

Stima ricambiata da Pamela Anderson, che ha definito il collega un "perfetto gentiluomo che tira fuori il meglio di te... con rispetto, gentilezza e profonda esperienza. È stato un vero onore lavorare con lui." A maggio, l'attrice ha dichiarato a EW che lei e Neeson hanno legato grazie al "comune "more per la letteratura e per le belle risate. Abbiamo cenato spesso fuori con il cast. Ho invitato lui e il suo assistente per delle cene romantiche con me e il mio assistente, così il nostro rapporto è rimasto 'professionalmente romantico' durante le riprese".