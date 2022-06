Pam & Tommy, Sebastian Stan: "Uno degli Avengers avrebbe dovuto doppiare il pene di Tommy Lee"

Di tutti i momenti della vita di Tommy Lee e Pamela Anderson che sono stati mostrati in Pam & Tommy, Sebastian Stan è tornato a parlare di una delle scene più memorabili della serie che vedeva Tommy impegnato in una conversazione riflessiva con il proprio pene: a quanto pare, il team creativo gli ha chiesto informazioni a proposito di uno dei protagonisti dell'MCU al fine di sapere se l'attore sarebbe stato disponibile per doppiare il membro della rockstar.

Pam & Tommy: Sebastian Stan in una buffa scena della serie

Quando si tratta di progetti TV basati su persone realmente vissute è difficile pensare a uno show che possa essere anche solo lontanamente paragonato a Pam & Tommy, una essenzialmente incentrata su un caso di violazione della privacy di una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo.

Come ha spiegato lo stesso Stan, il team creativo ha effettivamente chiesto la sua opinione su come convincere Chris Evans, l'ormai ex interprete di Captain America, a "doppiare il pene di Tommy Lee". Durante un'intervista recente pubblicata dal Awards Daily, l'interprete di Tommy ha spiegato che non era a conoscenza di chi avrebbe ottenuto la parte quando la scena è stata girata.

Pam & Tommy: Lily James e Sebastian Stan in una scena

"Jason Mantzoukas ha ottenuto il ruolo ma, in realtà, non era lì con me il giorno in cui abbiamo filmato la sequenza. A quel punto proprio non sapevamo chi avremmo preso. Ricordo che gli sceneggiatori mi chiamarono e mi dissero: 'Cosa ne pensi? Pensi che Chris Evans farebbe una cosa del genere con te?", ha concluso Sebastian Stan.