Pam & Tommy: il creatore della miniserie voleva Chris Evans come voce del pene di Tommy Lee

Pam & Tommy avrebbe potuto regalare ai fan del MCU una reunion davvero particolare: il creatore della serie aveva infatti pensato a Chris Evans per dare voce al pene di Tommy Lee, interpretato da Sebastian Stan.

A rivelarlo è stato proprio il protagonista della miniserie accanto a Lily James durante un'intervista rilasciata a Variety.

Una delle scene più discusse nella miniserie dedicata alla storia d'amore tra Pamela Anderson e Tommy Lee è quella in cui il batterista dei Mötley Crüe ha un dialogo con il proprio pene.

Sebastian Stan: "Inizialmente non sapevamo chi avrebbe dato voce a quel momento. Rob Siegel mi ha mandato un messaggio un mese dopo in cui diceva 'Pensi che Chris Evans lo farebbe?'".

L'interprete di Bucky Barnes nel MCU non era però particolarmente convinto: "Ho detto 'Non pensarci nemmeno, Rob. Non lo chiamerò ovunque sia... Non gli manderò nemmeno un messaggio'".

La situazione, secondo Sebastian, sarebbe stata troppo strana considerando la situazione legata alle esperienze targate Marvel: "Ho detto 'Se dicesse sì, capovolgeresti l'universo in un'altra stratosfera. Sarebbe troppo da gestire per tutti noi, compreso me".

A dare voce al pene parlante di Tommy Lee è quindi stato Jason Mantzoukas e Stan ha spiegato: "Ha la giusta tonalità".