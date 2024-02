Palm Royale: il trailer della serie Apple TV+ con un cast stellare guidato da Kristen Wiig

Apple TV+ ha condiviso il primo trailer della serie Palm Royale, dal cast davvero stellare.

Gli episodi arriveranno in streaming mercoledì 20 marzo e il video regala molte anticipazioni del progetto con star Kristen Wiig.

La trama della serie

Le prime scene di Palm Royale introducono la storia di Maxine Simmon (Kristen Wiig), una donna che cerca di compiere una scalata all'interno dell'alta società di Palm Beach.

La protagonista dovrà però ben presto scoprire quanto è disposta a sacrificare pur di ottenere quello che hanno gli altri.

Gli eventi sono ambientati nel 1969 e il cast è composto anche da Laura Dern, Allison Janney, Ricky Martin (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), Josh Lucas (Yellowstone), Leslie Bibb (Popular), Amber Chardae Robinson (Loot), Mindy Cohn (The Facts of Life), Julia Duffy (Newhart) e Kaia Gerber (American Horror Story). Tra le guest star, invece, spazio a Carol Burnett e Bruce Dern.

La serie è stata scritta e prodotta da Abe Sylvia (Nurse Jackie) ed è tratta dal romanzo Mr. and Mrs. American Pie scritto da Juliet McDaniel.

Palm Royale: Kaia Gerber in una foto della serie

Palm Royale: un'immagine di Carol Burnett

Palm Royale: Ricky Martin in uno scatto della serie

Palm Royale: Allison Janney nella serie Apple TV+

Palm Royale: una foto di Amber Chardae Robinson

Palm Royale: Leslie Bibb nella serie Apple TV+

Palm Royale: una foto di Josh Lucas

Palm Royale: un'immagine di Laura Dern tratta dagli episodi