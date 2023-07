Palinsesti Mediaset 2023/2024: torna La Ruota della Fortuna, Ilary Blasi si ferma, Belen è fuori da Mediaset

Anche Mediaset ha comunicato i palinsesti per la stagione 2023/2024: ecco alcune delle novità annunciate e di programmi sospesi

La programmazione televisiva della stagione 2023/2024 è entrata in una fase cruciale: oggi, 5 luglio, Mediaset ha rivelato i palinsesti dei programmi che andranno in onda sulle reti generaliste dell'azienda di Cologno Monzese a partire da settembre. Sono state annunciate diverse novità interessanti, tra cui il ritorno de La Ruota della Fortuna, l'incertezza sul futuro de L'Isola dei Famosi e il probabile ritorno de La Talpa.

Reality ed Intrattenimento

Torna su Mediaset La Ruota della Fortuna, il popolare gioco condotto, nella sua prima edizione italiana, da Mike Bongiorno. Al timone del celebre quiz televisivo ci sarà Gerry Scotti, a cui è affidato anche una nuova versione del programma Io canto, che torna dieci anni dopo l'ultima puntata.

Il sabato sera di Canale 5 sarà ancora la casa di Maria De Filippi con i programmi Tu Si Que Vales, dove si registra l'ingresso in giuria di Luciana Littizzetto, C'è posta per Te e il serale di Amici di Maria De Filippi.

La conduttrice, inoltre, in veste di produttrice proporrà anche una versione invernale di Temptation Island. Il format dovrebbe restare invariato, cambierà la location, che non è stata ancora comunicata.

Tra i programmi confermati ci sono Zelig, Il grande Fratello, nella versione Vip/Nip, Michelle Impossible e Felicissima Sera di Pio e Amedeo. Ciao Darvin raddoppierà, andando in onda sia in autunno che in inverno.

Congelata L'isola dei famosi che potrebbe prendersi un anno sabbatico, così come è successo a Temptation Island nella scorsa stagione. Non è chiaro se Ilary Blasi resterà ferma al palo o se condurrà qualche altro programma. Resta ancora nebuloso il futuro della Talpa, reality acquistato da Mediaset e mai andato in onda.

Belen Rodriguez non sarà più alla guida de Le Iene, la modella argentina lascia il suo posto a Veronica Gentili.

Enrico Papi condurrà La Pupa e il Secchione, e un nuovo show musicale nel preserale di Italia 1.

Barbara D'Urso non condurrà più Pomeriggio 5, al suo posto ci sarà Myrta Merlino. Oggi la conduttrice napoletana ha sottolineato che il suo addio non è stato concordato con l'azienda.

Musica e Teatro

Mediaset dedicherà ampio spazio alla musica con speciali dedicati a Elisa, Orietta Berti, Max Pezzali, mentre l'Arena di Verona ospiterà Il Più Grande Karaoke d'Italia. Torna anche Il Volo con lo show Tutti per Uno.

Tra metà ottobre e metà novembre, Canale 5 ospiterà lo show teatrale di Checco Zalone Amore + Iva, spettacolo in grado di registrare il tutto esaurito nei principali teatri italiani.

Informazione

Bianca Berlinguer, dopo aver divorziato dalla Rai, arriva a Rete 4 dove le sarà affidato un programma in prima serata il martedì, con lei ci sarà anche Mauro Corona. Confermati gli altri programmi di informazione come Diritto e rovescio con Paolo Del Debbio, Fuori dal coro con Mario Giordano, Quarta Repubblica con Nicola Porro, Quarto grado con Gianluigi Nuzzi, e Zona Bianca con Giuseppe Brindisi. Gianluigi Nuzzi potrebbe essere alla guida anche del programma Verità nascoste, in oonda la domenica sera.