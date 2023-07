Temptation Island: la versione invernale sbarca su Canale 5

Temptation Island si prepara alla sua nuova edizione invernale, che arriverà su Canale 5 a partire, appunto, dal prossimo inverno. La notizia era già trapelata ma la conferma è arrivata solo ieri durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset. Il docu-reality dei sentimenti targato Fascino raddoppia, e non c'è da sorprendersi visti i risultati in termini di ascolti della versione "classica", in onda ogni lunedì sulla rete ammiraglia.

Cambierà naturalmente la location: per quanto sia diventato uno dei programmi estivi per eccellenza, è lecito aspettarsi che Temptation Island Winter sarà girato in un resort in montagna, con la neve a fare da sfondo. Dovrebbe restare invece invariata la formula di fidanzate, fidanzati e tentatori. Così come non dovrebbero esservi cambi alla conduzione, con Filippo Bisciglia ancora in veste di "guida" tanto per le coppie in gioco quanto per il pubblico a casa.

Per conoscere nuovi dettagli sarà necessario attendere le prossime settimane, durante le quali saranno svolti i casting che daranno il via ufficiale alla produzione. Su cui, ha ribadito Piersilvio Berlusconi, la Fascino di Maria De Filippi ha piena autonomia. L'approdo di Temptation Island Winter su Canale 5 è previsto al momento all'inizio del 2024.