Bianca Berlinguer si dimette dalla RAI

Bianca Berlinguer ha annunciato le proprie dimissioni dalla RAI. Al momento la giornalista, che ha lavorato a viale Mazzini per 34 anni, non ha chiarito dove lavorerà in futuro, ma la conferma delle voci che si rincorrono da settimane sembra una pura formalità. E ogni dubbio potrebbe in effetti essere sciolto domani, quando Mediaset presenterà i palinsesti per la prossima stagione.

Già questa mattina le speranze di rivedere la Berlinguer su Rai3 erano pochissime: l'AD Roberto Sergio aveva dichiarato che Cartabianca non faceva parte dei nuovi palinsesti Rai e di essere ancora in attesa di una risposta dalla conduttrice. Poco fa è arrivata la conferma di quanto già lasciato intendere durante l'ultima puntata del talk, andata in onda lo scorso 27 giugno.

Dopo Fabio Fazio (con annessa squadra di lavoro) e Lucia Annunziata, quello di Bianca Berlinguer è il terzo nome di un certo peso che abbandona la RAI nel giro di poche settimane. A niente è servita la controfferta fatta dall'azienda con la promessa di un budget maggiore per gli ospiti.

Bianca Berlinguer, che per ora nè conferma nè smentisce, dovrebbe approdare a Mediaset. In ballo ci sarebbero un cachet decisamente più alto dei suoi 240.000 euro a stagione garantiti dalla RAI (che non può permettersi di più), una striscia quotidiana di informazione o un talk nella prima serata del martedì - su modello di Cartabianca - e, si dice, un ruolo decisionale nel comparto dell'infotainment negli studi di Cologno Monzese. La risposta a ogni domanda è attesa per domani.