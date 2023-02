Paint: Owen Wilson nel teaser trailer e poster del film

Svelato il trailer di Paint, commedia in cui Owen Wilson interpreta un eccentrico artista visivo alle prese col successo. Voce suadente, pipa tra le labbra, Wilson interpreta Carl Nargle, ospite dell'amata serie televisiva pubblica del Vermont. Come afferma la sinossi, Nargle ha tutto: "una permanente di lusso, un furgone personalizzato e fan che lo seguono a ogni sua mossa".

Diretto da Brit McAdam, il film immagina una realtà in cui le cose non sono perfette per questo pittore. Dopo anni al vertice, un nuovo pittore televisivo ha rubato i cuori e le menti del gregge di Nargle. L'improvvisa competizione fa cadere in depressione il pittore con la permanente nonostante l'amore nei suoi confronti non cessi.

A supporto di Owen Wilson nel cast di Paint troviamo Michaela Watkins, Wendi McLendon-Covey, Ciara Renee, Lusia Strus, Lucy Freyer e Stephen Root.