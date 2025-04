Steven Spielberg incorona Francis Ford Coppola: "È suo il più grande film americano mai realizzato"

Nella serata di sabato, alcune delle leggende di Hollywood si sono riunite per celebrare Francis Ford Coppola, insignito del prestigioso AFI Life Achievement Award, massimo riconoscimento conferito dall'American Film Institute.

Steven Spielberg e George Lucas hanno consegnato a Coppola il 50° AFI Life Achievement Award. I due registi hanno espresso gratitudine e parole al miele per l'amico.

Steven Spielberg incorona Francis Ford Coppola

"Da una parte sei un guerriero per gli artisti indipendenti, difendi sempre le loro cause, ma sei incredibilmente aperto alle idee, alle opinioni e all'ispirazione" esordisce Spielberg.

Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg e George Lucas

Il regista ha ricordato quando vide una prima versione di Apocalypse Now lunga cinque ore insieme ad altri registi, prima di confessare quello che lui ritiene il più grande film americano di tutti i tempi:"Il Padrino, per me, è il più grande film americano mai realizzato. Molti artisti si prendono gli applausi per il loro lavoro su una pagina, una tela, o uno schermo. Ma il nostro applauso per te, Francis, viene da un pubblico diverso. Da giovani vogliamo rendere orgogliosi i nostri genitori, poi i nostri amici, poi i colleghi, infine i pari. Ma tu, signore, sei senza pari".

Spielberg ha concluso:"Tu hai preso ciò che è venuto prima e hai ridefinito il canone del cinema americano, ispirando generazioni di narratori che vogliono renderti orgoglioso".

Il tributo in onore di Francis Ford Coppola

Nel corso della serata, Francis Ford Coppola è stato celebrato da altre star di Hollywood anche da Robet De Niro, Al Pacino, Adam Driver, Harrison Ford, Morgan Freeman, Dustin Hoffman, Ron Howard, C. Thomas Howell, Diane Lane, Spike Lee e Ralph Macchio.

Francis Ford Coppola sul set de Il padrino con Marlon Brando

Coppola si è affermato come uno dei più grandi autori del cinema grazie a capolavori come la trilogia de Il padrino, La conversazione, Apocalypse Now e Dracula di Bram Stoker.