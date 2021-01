Padrenostro, su Prime Video in streaming da oggi

Padrenostro, il film diretto da Claudio Noce e interpretato da Pierfrancesco Favino, in concorso a Venezia 2020, è disponibile in streaming su Prime Video!

Padrenostro, diretto da Claudio Noce e interpretato da Pierfrancesco Favino, in concorso alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, arriva in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 10 gennaio 2020!

Prodotto da Andrea Calbucci, Pierfrancesco Favino e Maurizio Piazza, Padrenostro è sceneggiato dallo stesso regista insieme a Enrico Audenino, ed è interpretato anche da Barbara Ronchi, Mattia Garaci, Francesco Gheghi, con l'amichevole partecipazione di Antonio Gerardi e con la partecipazione di Francesco Colella. Padrenostro è una produzione Lungta Film, Pko Cinema & Co., Tendercapital Productions e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video e con il contributo di Regione Calabria e Fondazione Calabria Film Commission.

Roma, 1976. Valerio (Mattia Garaci) ha dieci anni e una fervida immaginazione. La sua vita di bambino viene sconvolta quando, insieme alla madre Gina (Barbara Ronchi), assiste all'attentato ai danni di suo padre Alfonso (Pierfrancesco Favino) da parte di un commando di terroristi. Da quel momento, la paura e il senso di vulnerabilità segnano drammaticamente i sentimenti di tutta la famiglia. Ma è proprio in quei giorni difficili che Valerio conosce Christian (Francesco Gheghi), un ragazzino poco più grande di lui. Solitario, ribelle e sfrontato, sembra arrivato dal nulla. Quell'incontro, in un'estate carica di scoperte, cambierà per sempre le loro vite.