Padre Pio: Shia LaBeouf nei panni del Santo nel trailer del film di Abel Ferrara

Dopo una lunga attesa diamo un primo sguardo alla performance di Shia LaBeouf nei panni di Padre Pio nel trailer del film biografico di Abel Ferrara.

Come rivela la nostra recensione di Padre Pio, Shia LaBeouf si cala nei panni di Francesco Forgione, presbitero e mistico italiano dell'Ordine dei frati minori cappuccini noto con il nome di Padre Pio. Forgione, originario di Pietrelcina, ottenne fama per le sue proprietà di taumaturgo e sperimentò le stimmate. Beatificato nel 1999, è stato proclamato Santo da Papa Giovanni Paolo II nel 2002.

A fianco di Shia LaBeouf, Padre Pio vede nel cast Cristina Chiriac, Marco Leonardi, Asia Argento, Vincenzo Crea, Luca Lionello, Brando Pacitto, Stella Mastrantonio e Salvatore Ruocco. Abel Ferrara ha diretto il film, presentato lo scorso anno alla Mostra di Venezia 2022, da una sceneggiatura scritta insieme a Maurizio Braucci.

Padre Pio, Abel Ferrara: "Incontrare Shia LaBeouf mentre cercava la fede è stato di per sé quasi un miracolo"

La sinossi di Padre Pio

È la fine della prima guerra mondiale e i giovani soldati italiani stanno tornando a San Giovanni Rotondo, terra di povertà, violenza e dominio ferreo della chiesa e dei suoi ricchi proprietari terrieri. Le famiglie sono disperate, gli uomini sono distrutti, ma vittoriosi. Anche Padre Pio (Shia Labeouf) arriva in un remoto convento dei Cappuccini per iniziare il suo ministero circondato da un'aura di irresistibile carisma, santità e visioni leggendarie di Gesù, Maria e il Diavolo stesso. La vigilia delle prime elezioni libere in Italia pone le basi per un evento apocalittico che cambierà il corso del mondo.

Padre Pio è il primo ruolo di spicco per Shia LaBeouf dopo le accuse di molestie sessuali, aggressione e crudeltà mosse contro l'attore dalla ex fisanzata FKA Twigs. LaBeouf ha ammesso in un'apparizione al podcast di Jon Bernthal Real Ones di aver "ferito" FKA Twigs, pur non entrando nei dettagli. L'attore fa parte del cast del colossal Megalopolis, nuovo film di Francis Ford Coppola.