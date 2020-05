Padre Pio, Sergio Castellitto: "La fiction? Lui avrebbe qualcosa da rimproverarmi"

In occasione della messa in onda della replica della fiction su Padre Pio rinviamo le impressioni di Sergio Castellitto sul Santo di Pietrelcina, una figura che sente molto vicina.

Stasera su Canale 5 torna la fiction Padre Pio, la miniserie sulla vita del Santo di Pietrelcina interpretata da Sergio Castellitto. Per la caratterizzazione del Frate l'attore ricevette elogi unanimi dalla critica televisiva ma alla rivista Credere si disse convinto che Padre Pio avrebbe sicuramente qualcosa da rimproverargli per la sua interpretazione.

Ad interpretare il Santo nella fiction mandata in onda per la prima volta nel 2000 fu chiamato Sergio Castellitto, l'attore ha sempre detto che calarsi nei panni del Frate Cappuccino è stato un punto di svolta nella sua vita, come dichiarò anche nel corso di un'intervista rilasciata alla rivista Credere del gruppo editoriale San Paolo.

Sergio Castellitto rimase affascinato dalla figura di Padre Pio, un personaggio al di fuori degli schemi religiosi che secondo lui dovrebbe essere conosciuto e studiato da qualsiasi persona a prescindere dall'età e dalla religione. Castellitto è sicuro che il Santo nato nel beneventano oggi ci chiederebbe di lavorare su noi stessi, sulla nostra vita. Padre Pio è una delle figure più mistiche del secolo passato e questo Sergio Castellitto lo ha sperimentato sulla sua pelle. Approfondire la sua vita attraverso la lettura di libri, documenti o semplicemente parlando con persone che l'avevano conosciuto ha creato una sorta di legame tra l'attore ed il Santo, una vicinanza speciale che dura ancora oggi a tanti anni di distanza dalla messa in onda della fiction e che fa dire all'attore "mi sono sentito scelto da lui".

La miniserie fu trasmessa durante il pontificato di Papa Giovanni Paolo II, Castellitto vorrebbe che anche Papa Francesco guardasse la fiction, lo considererebbe un grande onore. Il suo lavoro fu apprezzatissimo dalla critica, ma l'attore è convito che se potesse dire la sua il frate cappuccino storcerebbe il naso e gli muoverebbe qualche appunto "Ruvido com'era, avrebbe sicuramente qualcosa da rimproverarmi", dice divertito Sergio Castellitto.