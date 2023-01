Paddy Considine e Mena Massoud star di Giant, nuovo film di boxe prodotto da Sylvester Stallone

Paddy Considine, re Viserys in House of the Dragon, e Mena Massoud, diventato famoso grazie alla parte di Aladdin, sono ufficialmente entrati nel cast di Giant, il nuovo dramma sportivo scritto e diretto da Rowan Athale. Il film vedrà Sylvester Stallone e Braden Aftergood di Balboa Productions come produttori esecutivi, con Mark Lane di Tea Shop Productions, Kevin Sampson di White Star Productions e Stuart Ford (il presidente e amministratore delegato di AGC) come produttori.

Paddy Considine in Now Is Good

Giant racconterà la storia del pugile anglo-yemenita Prince Naseem "Naz" Hamed e della sua ascesa dalla strada fino alla ricchezza, sotto la tutela dell'allenatore irlandese Brendan Ingle, basandosi su fatti realmente accaduti. Partendo dal basso e dalle origini di questo sportivo, vedremo il percorso che da operaio lo ha reso élite della boxe a livelli senza precedenti durante gli anni '80 e '90.

"Volevo portare questo film sullo schermo da molti anni", ha detto Rowan Athale in una dichiarazione rilasciata a Deadline. Il filmmaker ha spiegato: "La storia del leggendario allenatore di boxe Brendan Ingle e della sua tempestosa relazione con il protetto 'Prince' Naseem è al tempo stesso leggendaria e cinematografica. È eccitante, necessaria, esilarante e straziante, e realizzare questo film con gli incomparabili Paddy Considine e Mena Massoud, e con il supporto dell'unico e inimitabile Sylvester Stallone e del suo team della Balboa Productions, è un sogno che si avvera".