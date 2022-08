House of the Dragon, Paddy Considine : "Ecco perché avevo detto di no al Trono di Spade"

L'attore di House of the Dragon Paddy Considine ha rivelato perché non aveva accettato di prendere parte alla serie tv de Il Trono di Spade.

House of the Dragon sta per debuttare in tv, e una star dello spin-off, Paddy Considine, ha recentemente rivelato di aver rifiutato una parte nella serie madre Il Trono di Spade per una ragione molto semplice... Per colpa dei draghi.

Paddy Considine, durante un'intervista con il Sunday Times, come riportato anche da IndieWire, ha spiegato:"Il mio agente mi disse: 'Ci sarebbe un ruolo in questa serie tv... È sui draghi' e io dissi direttamente 'No, grazie'. Non lessi nemmeno la sceneggiatura" ha ricordato Considine.

L'attore, che nella serie interpreta proprio uno dei membri della casata legata ai draghi che lo avevano portato a rifiutare in primis il ruolo nello show HBO, Re Viserys Targaryen, deve essersi pentito non poco di essere saltato alle conclusioni senza prima dare una vera chance a Il trono di spade, vista poi la qualità e il successo sfoggiati da quest'ultima.

Sarà per questo che quando l'occasione di entrare a far parte del franchise si è ripresentata, non ci ha pensato due volte, e ha detto di sì all'interpretare un personaggio che gli ricorda molto sua madre: "Direi che Viserys sia basato su mia madre. Era la donna più forte che conoscessi, e lo è stata per tanto tempo. Fino a quando non ha cominciato a trascurarsi. Venne affetta da diabete. Adoravo mia madre, ma la sua malattia divenne la sua comfort zone. Era tragico vedere il suo declino, e queste sensazioni, assieme al suo affetto e alla sua gentilezza, le ho riversate tutte in Viserys".

House of the Dragon arriverà il 22 agosto su Sky e NOW.