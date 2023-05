Paddy Considine tra i nuovi arrivi nel film action Heads of State

L'attore Paddy Considine, tra i protagonisti di House of the Dragon, fa parte dei nuovi membri del cast del film action Heads of State.

In precedenza erano stati annunciati i nomi di John Cena, Idris Elba e Priyanka Chopra Jonas per i ruoli principali di Heads Of State. I nuovi arrivi tra gli interpreti sono ora quelli di Paddy Considine (House of the Dragon), Stephen Root (Barry), Carla Gugino (Leopard Skin), Jack Quaid (The Boys), Sarah Niles (Ted Lasso), Richard Coyle (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore), Clare Foster (Sherlock), Katrina Durden (Doctor Strange) e Aleksandr Kuznetsov (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore).

I dettagli della trama sono ancora avvolti dal mistero, tuttavia il racconto viene descritto come un mix di Air Force One e Fuga di mezzanotte.

La regia è stata affidata a Ilya Naishuller (Nobody), mentre la sceneggiatura è firmata da Josh Appelbaum e André Nemec, che hanno modificato la prima bozza scritta da Harrison Query.

Nel team di produttori ci sono Peter Safran e John Rickard, in collaborazione con Cena, Elba e Marcus Viscidi.