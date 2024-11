Paddington in Perù è la più grande apertura di sempre per Studiocanal

Paddington in Perù ottiene la più grande apertura nel Regno Unito per un film britannico dal 2021 e la migliore apertura di sempre per Studiocanal.

Paddington in Perù ha incantato il pubblico del Regno Unito e dell'Irlanda questo fine settimana diventando la più grande apertura dell'anno per un film di produzione britannica, e la migliore dopo quella di No Time to Die del 2021.

Inoltre, il lancio di 9,65 milioni di sterline (12,4 milioni di dollari) in tre giorni per il film sul piccolo orso amante della marmellata è il più alto di sempre per Studiocanal. L'originale del 2014 ha aperto con 5,1 milioni di sterline, mentre il sequel del 2017 ha ottenuto 8,2 milioni di sterline al suo debutto. Insieme, i due film precedenti hanno incassato 600 milioni di dollari in tutto il mondo.

Nicolas Cage si commuove per Paddington 2 in una scena di The Unbearable Weight Of Massive Talent

Il confronto con gli altri titoli e la trama

Il trequel diretto da Dougal Wilson ha attirato un pubblico stimato di 1,2 milioni di persone nel Regno Unito e in Irlanda dopo l'uscita di venerdì. Sviluppato, prodotto e distribuito da Studiocanal, si tratta della terza maggiore apertura dell'anno in assoluto, dietro solo a Deadpool & Wolverine e Inside Out 2.

Locandina di Paddington in Peru

In altri comparti, l'esordio di Paddington in Perù è stato superiore a quello di Super Mario Bros. Il Film (8,7 milioni di sterline escluse le anteprime) e ha superato Gli Incredibili 2 (9,4 milioni di sterline), Wonka (8,9 milioni di sterline), Cattivissimo me 4 (8,8 milioni di sterline) e Mary Poppins Returns (8,2 milioni di sterline).

Basato sulla serie di best-seller per bambini dell'autore britannico Michael Bond, il film vede Paddington ricevere una lettera dal Perù in cui gli viene comunicato che l'amata zia Lucy è inspiegabilmente scomparsa. Con la famiglia Brown al seguito, l'avventura si fa strada quando un mistero li fa precipitare in un viaggio inaspettato attraverso la foresta amazzonica e le cime delle montagne del Perù.

Il cast comprende Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Julie Walters, Jim Broadbent, Imelda Staunton, Carla Tous, Madeleine Harris, Samuel Joslin, Olivia Colman, Antonio Banderas e Ben Whishaw.