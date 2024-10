Paddington: Ben Whishaw: "Non sono mai stato sul set dei film"

Ben Whishaw non ha mai avuto modo di incontrare i suoi co-protagonisti di Paddington sul set, essendo il doppiatore dell'orso protagonista. L'attore inglese ha dato voce all'orso nel primo film Paddington, uscito nel 2014, nel sequel Paddington 2 del 2017 e nel terzo film Paddington in Perù.

Tuttavia, poiché non doveva essere presente sul set fisicamente per le riprese, non è mai stato sul set insieme agli altri attori del cast. Per questo motivo, non è mai stato in Colombia e in Perù come i protagonisti del nuovo sequel.

Mai presente

Intervistato da Radio Times, Whishaw ha dichiarato:"Mi sarebbe piaciuto andare in Perù e in Colombia ma non ci sono andato. Ero solo per tutto il tempo, in un seminterrato a Soho". L'attore ha ribadito di non aver mai conosciuto gli altri membri del cast.

"Non li incontro. Non ho mai incontrato Antonio [Banderas] e Olivia [Colman] per questo film ma spero di farlo ad un certo punto perché ho visto le loro interpretazioni e le ho apprezzate intensamente. In Paddington 2 non ho mai visto Hugh Grant, nemmeno una volta" ha spiegato.

Passioni differenti

In relazione al suo personaggio, Ben Wishaw ammette di non essere un grande fan del suo spuntino preferito:"Purtroppo, non mi piace la marmellata di arance. Non va proprio d'accordo con me. Ma adoro la marmite [crema spalmabile]. Marmite con burro Lurpak su toast è, per me, praticamente il paradiso".

Nel film, Paddington in Peru, vede Paddington e i Brown si recano in Perù per far visita alla zia Lucy che misteriosamente è scomparsa in Amazzonia. Nel cast del film Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Olivia Colman, Antonio Banderas, Carla Tous, Madeleine Harris, Samuel Joslin e Julie Walters, con Ben Whishaw a prestare la voce all'orso Paddington e Imelda Staunton alla zia Lucy. Alla regia Dougal Wilson, all'esordio dietro la macchina da presa.