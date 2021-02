Paddington 3: Studiocanal conferma lo sviluppo del film

Paddington 3 verrà realizzato ed è attualmente in fase di sviluppo: Studiocanal sta lavorando al progetto e la conferma è arrivata ora dallo studio.

Hugh Bonneville, protagonista dei primi due capitoli delle avventure del simpatico orsetto, aveva accennato al progetto durante un'intervista rilasciata a BBC Radio 2.

Studiocanal ha ora confermato a Variety: "Possiamo confermare che si sta lavorando davvero duramente al terzo film di Paddington, con la più grande attenzione e cura, come accaduto con il primo e il secondo film".

Attualmente non sono stati rivelati i dettagli del progetto, anche se David Heyman dovrebbe essere coinvolto come produttore tramite la Heyday Films.

Paul King non dovrebbe tornare alla regia, tuttavia dovrebbe rimanere coinvolto probabilmente come produttore.

Paddington ha incassato 280 milioni in tutto il mondo e il sequel è arrivato a quota 225 milioni nonostante il secondo capitolo abbia dovuto affrontare i problemi legati allo scandalo che ha travolto Harvey Weinstein, considerando che avrebbe dovuto essere distribuito da The Weinstein Company negli Stati Uniti.

Nel cast del film, che segue le avventure dell'orsetto Paddington arrivato a Londra dal Peru, ci sono Hugh Bonneville e Sally Hawkins, interpreti dei coniugi Brown che "adottano" l'adorabile protagonista che nella versione originale ha la voce di Ben Whishaw.