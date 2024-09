Paddington 3 è stato influenzato da Aguirre, furore di Dio e Fitzcarraldo di Werner Herzog

Due dei più grandi capolavori di Herzog hanno finito per essere un'ispirazione per il terzo capitolo della saga d'animazione

I film di Paddington sono sempre stati impregnati di un profondo amore per la storia del cinema. Paddington e Paddington 2 di Paul King si sono divertiti a creare trame originali, entrambe splendidamente girate e con strizzate d'occhio alle classiche commedie slapstick, ai drammi dei prison movie e ai musical da palcoscenico.

Nel terzo capitolo, Paddington in Perù, Douglas Wilson fa il suo debutto alla regia, prendendo le redini da King e mandando il nostro giovane eroe peloso (e la famiglia Brown) in un'avventura amazzonica. Il cambio di location ha comportato quindi l'afflusso di nuovi riferimenti cinematografici.

In particolare, Wilson ha citato l'influenza di Aguirre, furore di Dio e Fitzcarraldo, i film di Werner Herzog che esplorano le insidie della giungla. Sì, in un film di Paddington. È una caratteristica del territorio peruviano, letteralmente. "Il Perù ha un'incredibile varietà di paesaggi, una geologia pazzesca, soprattutto le Ande e il misterioso lato Inca", ha raccontato il regista a Empire.

"Se avete visto Aguirre, furore di Dio di Werner Herzog, ci addentriamo in paesaggi simili. E la gente è incredibilmente amichevole". Parte della missione qui è quella di rappresentare il senso del luogo e della cultura. "Ovviamente ci sono i motorini, i telefoni cellulari e tutto il resto, ma sembra che nelle Ande rurali indossino ancora abiti tradizionali", ha proseguito Wilson.

"Così ho cercato di mostrare un po' di cultura peruviana; una leggenda peruviana è alla base di tutta la nostra storia". E poiché Paddington in Peru ha come protagoniste delle suore che cantano (tra cui la Reverenda Madre di Olivia Colman), aspettatevi un po' di Tutti insieme appassionatamente e Narciso nero.

Secondo il doppiatore Ben Whishaw, portare Paddington in Perù offrirà al pubblico un lato diverso dell'amato personaggio. "Si lega al suo paese e al suo essere orso. È l'aspetto che lo rende comprensibile, stranamente. Da un lato, ha imparato a essere educato e civile e a comportarsi correttamente come un vero britannico. Dall'altro, è un orso che è maldestro e lascia il caos ovunque vada. È per questo che piace ai bambini, perché i bambini si trovano nella stessa situazione". Paddington in Perù arriverà nelle sale italiane il 16 gennaio 2025.