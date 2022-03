Paddington 3: lo sceneggiatore Simon Farnaby aggiorna sul sequel

Paddington 3 è ancora in fase di sviluppo, le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi, e il co-sceneggiatore Simon Farnaby ha ora parlato del progetto.

L'autore ha recentemente firmato il film The Phantom of the Open e ha aggiornato i fan dell'adorabile orsetto sulla situazione del nuovo sequel.

Farnaby ha raccontato: "Io e Paul King abbiamo provato a scrivere una storia per Paddington 3, quindi siamo coinvolti. Penso che Paul sia coinvolto come produttore. Avevamo un'idea per il film...".

Lo sceneggiatore ha aggiunto: "Hanno degli sceneggiatori grandiosi e penso abbiano un regista grandioso, quindi credo che sarà brillante, ma siamo stati messi leggermente da parte per questo capitolo della storia".

Nel team di autori del lungometraggio ci saranno Mark Burton, Jon Foster e James Lamont.

La saga cinematografica ispirata ai libri scritti dall'autore britannico Michael Bond ha ottenuto un successo enorme con i primi due film ai box office di tutto il mondo. A dare voce a Paddington nella versione originale c'era l'attore Ben Whishaw. Nel cast spazio anche a Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Peter Capaldi, e Hugh Grant.

Paddington ha incassato 280 milioni in tutto il mondo e il sequel è arrivato a quota 225 milioni nonostante il secondo capitolo abbia dovuto affrontare i problemi legati allo scandalo che ha travolto Harvey Weinstein, considerando che sarebbe dovuto essere distribuito da The Weinstein Company negli Stati Uniti.