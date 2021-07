Paddington 3: le riprese inizieranno nel 2022

Le riprese di Paddington 3 inizieranno nella primavera del 2022: Studiocanal ha condiviso l'atteso aggiornamento durante la presentazione dei prossimi progetti che verranno prodotti.

Per ora, tuttavia, non sono stati rivelati i dettagli riguardanti gli attori che reciteranno nel terzo capitolo delle avventure del simpatico orsetto.

La storia di Paddington 3 sarà firmata da Paul King, Simon Farnaby e Mark Burton, che svilupperà poi la sceneggiatura in collaborazione con Jon Foster e James Lamont.

Studiocanal non ha inoltre rivelato chi sarà il regista del sequel, considerando che il regista Paul King dovrebbe essere impegnato nello stesso periodo sul set del prequel di Willy Wonka che verrà prodotto da Warner Bros. Il produttore David Heyman aveva già anticipato che il filmmaker probabilmente non sarebbe tornato alla guida del progetto.

Paddington ha incassato 280 milioni in tutto il mondo e il sequel è arrivato a quota 225 milioni nonostante il secondo capitolo abbia dovuto affrontare i problemi legati allo scandalo che ha travolto Harvey Weinstein, considerando che avrebbe dovuto essere distribuito da The Weinstein Company negli Stati Uniti.

Nel cast del film, che segue le avventure dell'orsetto Paddington arrivato a Londra dal Peru, ci sono Hugh Bonneville e Sally Hawkins, interpreti dei coniugi Brown che "adottano" l'adorabile protagonista che nella versione originale ha la voce di Ben Whishaw.