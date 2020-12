Ozark 4: Netflix svela cast e personaggi della serie con Jason Bateman

Ecco i nuovi personaggi che andranno ad affiancare Jason Bateman e Laura Linney nella quarta e ultima stagione di Ozarx; la serie Netflix sarà divisa in due parti e arriverà nel corso del 2021.

Netflix ha rivelato le anticipazioni e i nuovi arrivi nel cast della quarta e ultima stagione di Ozark, serie originale interpretata dalla star Jason Bateman che sarà divisa in due parti.

Ozark: Laura Linney e Jason Bateman nella stagione 3

I premi Emmy Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner torneranno nei loro ruoli insieme a Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, John Bedford Lloyd e Joseph Sikora. Confermato anche il ritorno di Felix Solis e Damian Young come regular nei ruoli di Omar Navarro e Jim Rettelsdorf.

A loro si aggiungono Alfonso Herrera, Adam Rothenberg, Bruno Bichir, CC Castillo e il premio Tony Katrina Lenk. Alfonso Herrera interpreterà Javi Elizonndro, membro della famiglia Navarro che oscilla tra il rivestire il ruolo del luogo tenente obbediente e il ribelle che prova a metter su il proprio cartello. Adam Rothenberg sarà Mel Sattem, un poliziotto caduto in disgrazia che ora lavora come investigatore privato. Bruno Bichir sarà il prete dei Navarro, padre spirituale, confidente e confessore del leader del cartello impiegato presso la famiglia criminale perché crede fermamente di dover appartenere ai luoghi in cui c'è maggior necessità di Dio. CC Castillo sarà lo Sceriffo Leigh Guerrero, poliziotto originario del Missouri che rifiuta di rispettare gli ordini altrui. Katrina Lenk, infine, interpreterà Clare Shaw, CEO di una compagnia biofarmaceutica il cui giudizio è corrotto quando apprende il vero costo del potere.

Nella terza stagione di Ozark abbiamo visto Marty e Wendy Byrde intenti a combattere per mantenere il controllo del destino della loro famiglia. La coppia hanno messo in piedi un casinò e ha stretto un'alleanza con il leader del cartello Omar Navarro, ma quando il fratello di Wendy è arrivato in città, le vite di tutti sono state gettate nel caos.

La quarta stagione di Ozark sarà composta da due parti composte, ciascuna, da sette episodi. Chris Mundy sarà ancora lo showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo. La serie dovrebbe arrivare su Netflix nel 2021.