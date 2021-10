Ozark 4: Netflix annuncia la data d'uscita della prima parte dell'ultima stagione

L'uscita di Ozark 4 è ormai vicina: come riportato in precedenza, la quarta e ultima stagione del dramma criminale di Netflix uscirà in due parti, ciascuna delle quali sarà formata da sette episodi. Il colosso dello streaming ha appena annunciato ufficialmente la data di uscita: venerdì 21 gennaio 2022, circa 10 mesi dopo l'uscita della terza stagione.

Ozark: l'attrice Laura Linney in una foto della serie

"Una stagione di grandi dimensioni significa problemi di grandi dimensioni per i Byrdes", ha rivelato Jason Bateman, la star di Ozark, nel giugno del 2020. "Sono entusiasta di concludere questa meravigliosa esperienza con il botto".

La nuova stagione vede protagonisti Bateman, il ​​due volte vincitore del SAG Award, la vincitrice dell'Emmy Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, John Bedford Lloyd, Joseph Sikora, Bruce Davison, Ali Stroker e Veronica Falcón.

Ozark: una scena di gruppo della prima stagione

Anche Alfonso Herrera si è unito al cast di Ozark e reciterà nei panni del nuovo cattivo, Javi Elizonndro, un membro della famiglia Navarro in bilico tra il ruolo di obbediente luogotenente e il complotto per rilevare il cartello di suo zio. Adam Rothenberg invece interpreterà Mel Sattem, un poliziotto che, caduto in disgrazia, si è ritrovato a lavorare come investigatore privato.