Overdrive stasera su Italia 1: trama, curiosità e cast dell'action thriller con Scott Eastwood

Questa sera 2 giugno su Italia 1 andrà in onda Overdrive. L''action thriller, di produzione francese, è diretto da Antonio Negret, la sceneggiatura è stata scritta da Michael Brandt, Derek Haas, autori anche del soggetto. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Overdrive: Scott Eastwood e Freddie Thorp in un momento del film

Overdrive: Trama

Andrew e Garrett Foster sono specializzati nel rubare auto d'epoca. Ingaggiati per rubare una magnifica Bugatti del 1937, realizzano un colpo audace senza precedenti, tanto magistrale quanto sfortunato: il colpo è ai danni di Morier, noto mafioso rivale di Max Klemp, boss in ascesa della mafia tedesca che ha scelto di stabilirsi in Costa Azzurra. Quando Morier mette in pericolo la loro vita e quella della fidanzata di Andrew, i due ladri non hanno altra scelta che accettare una proposta del criminale molto ambiziosa.

Overdrive: Simon Abkarian in una scena del film

Overdrive: Curiosità

Overdrive è stato girato in Francia ed è stato distribuito nelle sale cinematografiche nel giugno 2017. Le riprese principali del film sono iniziate il 4 gennaio 2016 a Parigi e Marsiglia, in Francia.

Overdrive ha incassato in Italia 1.3 milioni di euro.

Overdrive: Clemens Schick, Scott Eastwood, Ana de Armas e Freddie Thorp in una scena del film

Overdrive: Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Overdrive.

Critica: Overdrive è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 29% sul 100% mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.3 su 10

Overdrive: Gaia Weiss, Scott Eastwood, Ana de Armas e Freddie Thorp in una scena del film

Overdrive: Interpreti e personaggi