Over the Moon: Sony Pictures Imageworks al lavoro sul film

Sony Pictures Imageworks si occuperà del film animato Over the Moon che verrà diretto dal premio Oscar Glen Keane e debutterà nel 2020 nei cinema cinesi e sulla piattaforma di streaming di Netflix.

Il progetto è un'avventura musicale con protagonista una ragazzina che costruisce un razzo spaziale e parte con destinazione la luna nella speranza di incontrare una leggendaria divinità. Quando arriva a destinazione trova però un mondo pieno di creature fantastiche, alcune minacciose e altre che invece la aiutano a ritrovare la strada verso casa.

Sony Pictures Imageworks ha creato incredibili immagini per oltre 100 film live-action e animati nel corso dei 26 anni di vita dello studio, sviluppando software e strumenti alla base di importanti cambiamenti nel settore.

Keane ha dichiarato: "Sono elettrizzato all'idea di lavorare a stretto contatto con gli innovatori, gli animatori e i pionieri digitali della Sony Pictures Imageworks nel portare in vita la magica storia di Fei Fei e il suo sogno di vivere oltre la Luna. Per usare un'appropriata metafora spaziale, hanno a disposizione il materiale giusto per rendere questo film visivamente incredibile e completamente unico mantenendo lo stile, l'atmosfera e la sensibilità che vogliamo creare. Sono tremendamente eccitato nel lavorare a questa collaborazione creativa e non vedo l'ora di lavorare con Randy Lake, Michelle Grady e il loro straordinario gruppo che già in passato ha conquistato importanti premi".

La sceneggiatura è stata scritta da Audrey Wells e prodotto da Gennie Rim e Janet Yang. Le canzoni saranno composte da Christopher Curtis, Marjorie Duffield e Helen Parker.

Keane è stata recentemente nominato agli Oscar grazie al corto animato Dear Basketball, ispirato a una lettera scritta dalla leggenda del basket Kobe Bryant nel 2015 per annunciare il suo ritiro dal mondo dello sport.