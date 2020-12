Outside the Wire: Anthony Mackie è un cyborg soldato nel teaser del film Netflix

Primo sguardo al teaser di Outside the Wire, film Netflix in arrivo il 15 gennaio che vede Anthony Mackie nei panni di un soldato cyborg intento a sventare una pericolosa minaccia.

A sorpresa, Netflix ha lanciato il teaser trailer di Outside the Wire, sci-fi thriller che vede protagonista la star Anthony Mackie, volto noto del Marvel Cinematic Universe e della serie Altered Carbon.

Grazie al teaser possiamo dare un primo sguardo al misterioso film che vede Anthony Mackie nel ruolo di un supersoldato cyborg. Al momento i dettagli del plot sono abbastanza nebulosi, ma sappiamo che un pilota di droni in difficoltà interpretato da Damson Idris si ritrova coinvolto in una missione pericolosa in una zona militarizzata dove dovrà stringere un'alleanza con Mackie per localizzare un congegno potenizlmente fatale per l'umanità. Il droide e l'umano dovranno così collaborare per affrontare minacce robotiche ed eventi catastrofici.

Outside the Wire è diretto da Mikael Håfström, regista e sceneggiatore svedese che si è fatto notare con la regia dell'horror 1408 e Il Rito. Il film approderà su Netflix il 15 gennaio.