Outlander 6: quando uscirà la nuova stagione con Sam Heughan e Caitriona Balfe

Dopo una lunga attesa, finalmente c'è una data d'uscita per la sesta stagione di Outlander, lo show tratto dai libri di Diana Gabaldon, che andrà in onda su Starz.

Outlander 6 sta per arrivare. Finalmente i fan di Jamie e Claire saranno felici di sapere che presto potranno rivivere le loro avventure, perché è stata annunciata la data d'uscita ufficiale dello show che farà ritorno su Starz il 6 marzo 2022.

Outlander: Sam Hueghan in una foto della terza stagione

La notizia è stata rivelata da Diana Gabaldon, autrice della serie di libri su cui è basato il dramma storico Outlander, in occasione del lancio del nono libro della serie, intitolato Go Tell the Bees That I Am Gone. La scrittrice ha infatti svelato la data d'uscita della sesta stagione, ovvero il 6 marzo 2022, giorno in cui i nuovi episodi saranno disponibili su Starz.

La sesta stagione di Outlander, basata sul libro di Gabaldon_ Cannoni per la libertà_, si riallaccia agli eventi della quinta stagione, che hanno visto Claire Beauchamp, interpretata da Caitriona Balfe, tornare a Fraser's Ridge dopo essere sfuggita a un violento incontro con Lionel Brown (Ned Dennehy). Il principale sconvolgimento sarà l'arrivo della famiglia Christie, il cui patriarca Tom è un ex rivale e nemesi di Jamie. Con lui arriverà anche il clan Christie al completo, inclusi i figli Allan e Malva. L'arrivo della famiglia sarà alquanto destabilizzante per Claire.

Il cast di Outlander sarà ancora composto dai protagonisti Caitriona Balfe e Sam Heughan, affiancati da Sophie Skelton, Richard Rankin e John Bell. Mentre le new entry del cast saranno Mark Lewis-Jones nei panni di Tom, Alexander Vlahos come Allan e Jessica Reynolds, che sarà Malva Christie.

Outlander 6 sarà disponibile su Starz e in Italia sarà a disposizione su Starzplay, piattaforma disponibile sia tramite Amazon Prime Video che Apple TV+. In Italia, le prime stagioni della serie tv sono ad oggi disponibili su Chili.