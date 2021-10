Outlander: Caitriona Balfe e Sam Heughan nel teaser trailer della stagione 6

Starz ha finalmente svelato il primo teaser della sesta stagione di Outlander che anticipa l'atteso ritorno del dramma storico fantasy con Caitriona Balfe e Sam Heughan. Il video mostra Claire e Jamie mentre aspettano l'imminente inizio della rivoluzione americana. La serie dovrebbe fare il suo ritorno all'inizio del 2022.

Basata sulla serie di romanzi bestseller di Diana Gabaldon, Outlander si apre quando un'infermiera militare del XX secolo dal 1945 si ritrova trasportata indietro nel tempo fino al 1743, dove incontra e si innamora del guerriero delle Highland Jamie Fraser. La serie è interpretata da Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin, Maria Doyle Kennedy, Duncan Lacroix, David Berry, César Domboy, Lauren Lyle, Colin McFarlane e Caitlin O'Ryan.

Outlander: la serie è stata rinnovata per la settima stagione

Nella sinossi di Outlander 6 si legge: La sesta stagione vede una continuazione della lotta di Claire e Jamie per proteggere coloro che amano, mentre affrontano le prove e le tribolazioni della vita nell'America coloniale. Costruire una casa nel Nuovo Mondo non è affatto un compito facile, in particolare nel selvaggio backcountry della Carolina del Nord in un'epoca di drammatici sconvolgimenti politici. I Fraser si sforzano di mantenere la pace e prosperare all'interno di una società che, come Claire sa fin troppo bene, sta marciando inconsapevolmente verso la rivoluzione. In questo contesto, che annuncia la nascita della nuova nazione americana, Claire e Jamie hanno costruito una casa insieme a Fraser's Ridge. Devono ora difendere questa casa, edificata su un terreno concesso loro dalla Corona, non solo dalle forze esterne, ma anche dai crescenti conflitti nella loro comunità.

La prossima stagione di Outlander adatterà il sesto romanzo della saga, A Breath of Snow and Ashes, e introdurrà nuovi personaggi inclusi Mark Lewis-Jones, Alexander Vlahos e Jessica Reynolds.