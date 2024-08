Outer Banks 4: il nuovo teaser della quarta stagione è online

Netflix ha rilasciato un nuovo teaser per la quarta stagione di Outer Banks, che uscirà a ottobre in due parti da cinque episodi.

Netflix ha diffuso un nuovo teaser per la quarta stagione di Outer Banks, che sarà divisa in due parti da cinque episodi. La prima parte arriverà il 10 ottobre, seguita dalla seconda il 7 novembre.

Outer Banks 3, Chase Stokes: "Mentre giravamo una scimmia mi ha fatto pipì in un occhio"

I dettagli della nuova stagione

Ecco la trama della nuova stagione: "Dopo il flashforward di 18 mesi della scorsa stagione che mostrava la proposta di Wes Genrette ai Pogues di trovare il tesoro di Barbanera, la quarta stagione ci riporta indietro nel tempo fino a quel momento. Dopo aver trovato l'oro a El Dorado, i Pogues tornano a OBX e si impegnano ad avere una vita 'normale'. Si sono costruiti un nuovo rifugio sicuro, ufficialmente soprannominato 'Poguelandia 2.0', dove vivono insieme e gestiscono un negozio di esche, attrezzature e tour charter di discreto successo. Ma dopo alcuni problemi finanziari, John B, Sarah, Kiara, JJ, Pope e Cleo accettano l'offerta di Wes e tornano nel gioco di 'G' per una nuova avventura. Ma prima che se ne accorgano, si ritrovano in una situazione di pericolo, con nuovi nemici alle calcagna che li spingono verso il tesoro. Nel frattempo, i loro problemi non fanno che aumentare e sono costretti a mettere in discussione il loro passato, presente e futuro: chi sono veramente, ne è valsa la pena e quanto sono disposti a rischiare?".

Outer Banks è creata e prodotta esecutivamente da Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke. Il cast include Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah Cameron), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Rudy Pankow (JJ), Carlacia Grant (Cleo), Drew Starkey (Rafe), Austin North (Topper), Fiona Palomo (Sofia), J. Anthony Crane (Chandler Groff), Pollyanna McIntosh (Dalia), Brianna Brown (Hollis Robinson), Rigo Sanchez (Lightner), Mia Challis (Ruthie) e Cullen Moss (Shoupe).

Secondo quanto riportato da Nielsen, società leader nella misurazione dell'audience, Outer Banks e The Mandalorian sono stati gli show più visti in streaming nel mese di marzo. Il rapporto riportato da Deadline ha mostrato che gli spettatori hanno guardato 4,6 miliardi di minuti di Outer Banks dopo l'uscita della terza stagione, rendendolo così lo show più visto in streaming.