Outer Banks 4, la recensione della prima parte: se I Goonies incontrano (ancora) The O.C. nella serie Netflix

È incredibile che una serie come Outer Banks continui a macinare successi su successi, proponendo una storia tanto improbabile quanto estrema. Eppure, è proprio il suo mix tra avventura e teen drama a continuare a funzionare. Quindi, eccoci arrivati alla quarta stagione, che inizialmente doveva essere l'ultima per i creatori Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke, poi ripensata per poter proseguire.

I Pogues nel precedente finale

Anzi, in un certo senso, rebootta la storia dopo la ricerca di El Dorado, che aveva coperto le prime tre stagioni. Già il finale del terzo ciclo, ambientato 18 mesi dopo l'epilogo, faceva presagire quale sarebbe stato il nuovo tesoro da cercare nelle nuove puntate (ovvero quello di Barbanera), che un po' a sorpresa vengono divise in due tornate, come oramai d'uopo per Netflix per le proprie serie che considera di punta.

Outer Banks: dove eravamo rimasti

John B. e Sarah, la coppia leader e incontro di due status sociali

Avevamo lasciato i protagonisti della serie Netflix, i cosiddetti Pogues della parte più povera e disadattata dell'isola al limite della legalità, che acquisivano improvvisamente e finalmente notorietà all'interno della comunità locale. Ciò però non basta e le cattive abitudini, si sa, sono dure a morire. Una serie di eventi raccontati nel primo episodio della quarta stagione, una sorta di lungo flashback, mostra cos'è successo in quell'anno e mezzo e come i nostri John B., Sarah, JJ, Kiara, Pope e Cleo siano tornati in un certo senso al punto di partenza.

La questione? Sempre il denaro che ha condizionato finora le loro vite, anche se al contrario, non avendone quasi per nulla e vivendo alla giornata. Il divario sociale rimane quindi il motore e il tema principale affrontato dello show, anche perché Rafe, che fa parte dei Kooks, non riesce ad accettare che la sorella Sarah abbia scelto John B. e che il padre sia morto a causa sua ad El Dorado. Il lascito suo e di Big John è la rivalità rimasta tra i due primogeniti.

Una nuova caccia al tesoro nella serie Netflix

Una gara in moto accende il ritmo dei nuovi episodi

La new entry principale della stagione è Wes Genrette, visto appunto nello scorso finale durante l'inaugurazione del museo dedicato alla Royal Merchant, a Denmark Tanny. L'uomo, insieme al genero Chandler (J. Anthony Crane), recluta i Pogues per ritrovare un prezioso amuleto appartenuto alla moglie di Edward Teach alias il mitico Barbanera, attraverso un diario di bordo del 1718 direttamente dalla sua nave, che è rimasta sott'acqua proprio in quelle coste. A quanto pare c'è una maledizione sul tesoro che colpisce la sua famiglia da oltre 300 anni (compresa la figlia Larissa, moglie di Chandler) e in questo caso si tratta di un bottino dal valore inestimabile.

Pope, il coscienzioso e studioso del gruppo

Pur se riluttanti soprattutto per l'aspetto apparentemente soprannaturale della faccenda, i nostri antieroi adolescenti non possono non cogliere un'occasione economica del genere, sempre facendo gruppo in nome dell'amicizia più pura nonostante gli screzi interni a causa di quella testa calda di JJ, che non ragiona mai prima di agire. Anche perché devono fare fronte comune contro chi vuole portargli via la loro nuova casa, Poguelandia 4.0, costruita con le loro forze in omaggio a quella sull'isola.

Morto un tesoro, se ne fa un altro

Sempre a metà strada tra The O.C. (per la tematica del privilegio sociale) e I Goonies (per l'aspetto avventuroso che la avvicina anche a Tomb Raider), Outer Banks continua ad appassionare pur reiterando un po' troppo alcuni elementi, narrativi e visivi, come l'uso della luce nelle location. La serie gioca con le citazioni al passato, come la faida tra Pogues e Kooks, tra John B. e Rafe, che prende idealmente il posto di Ward come villain della storia. Anche se, come oramai tradizione, ci saranno alcuni cacciatori di tesori poco raccomandabili a mettersi sulle tracce dei protagonisti.

Tutti per uno, tutti per John B.

Sarah e Kiara dovranno anche scegliere definitivamente da che parte stare, proprio come la fidanzata di Rafe, anche lei dei Pogues. Soprattutto quando il ragazzo verrà avvicinato da un'agente immobiliare e vecchia amica di famiglia (altra new entry che ricorda la Diana Payne di Gossip Girl), determinata a sfruttare i suoi soldi per un affare in cui farlo diventare socio. Occhio infine alle storie d'amore del gruppo, che insieme alla loro amicizia, verranno messe a dura prova.