Outer Banks 3: annunciata la data d'uscita della serie Netflix con sinossi e immagini inedite

Finalmente Netflix ha diffuso nuovi dettagli e immagini relative ad Outer Banks 3 e adesso conosciamo la sinossi ufficiale della terza stagione e la sua data d'uscita, ovvero il 23 febbraio. Siete pronti a ritrovare i giovani protagonisti di sempre e ad unirvi alle loro avventure? Sembra proprio che i nuovi episodi sconvolgeranno ancora una volta ogni cosa.

Nel corso delle prime due stagioni di Outer Banks il grande pubblico ha fatto la conoscenza di Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss), JJ (Rudy Pankow), John B (Chase Stokes), Ward (Charles Esten) e Sarah (Madelyn Cline), venendo coinvolto in una sconclusionata caccia al tesoro che ha messo questi ragazzi più volte in pericolo.

I misteri da scoprire restano molti, come anche le questioni in sospeso e le domande attualmente in gioco, anche se questa sinossi di Outer Banks 3 non sembra promettere nulla di buono.

Outer Banks 3: il teaser dei nuovi episodi in arrivo nel 2023

La sinossi anticipa:

"Dopo aver perso l'oro ed essere fuggiti dalle Outer Banks, la terza stagione vede i Pogue arenarsi su un'isola deserta che, per un breve momento, sembra una casa idilliaca. Ufficialmente ribattezzata 'Poguelandia', sull'isola i nuovi residenti trascorrono le loro giornate pescando, nuotando e godendosi lo stile di vita spensierato della loro dimora temporanea. Ma le cose diventano rapidamente negative per John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo, quando si ritrovano ancora una volta coinvolti in una caccia al tesoro, gareggiando per salvarsi la vita. Sono al verde e lontani da casa, non possono fidarsi di nessuno, Ward e Rafe sono affamati di vendetta, e c'è uno spietato Don caraibico che non si fermerà davanti a nulla. Il tesoro è mai stato alla loro portata? Era tutta una trappola per fermarli una volta per tutte? A ogni modo sono i Pogue contro il mondo e l'unica via d'uscita è quella di restare insieme".