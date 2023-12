Out of Darkness: il trailer del brutale horror ambientato nel paleolitico

L'horror di Andrew Cumming Out of Darkness ci fa fare un viaggio nel passato indietro di 45.000 anni, ecco il Paleolitico brutale immaginato dal regista nel trailer.

Per terrorizzare il pubblico il regista Andrew Cumming ha deciso di fare un viaggio nek passato fino ad arrivare all'Età della Pietra. Qui è ambientato il thriller horror Out of Darkness (intitolato in precedenza The Origin), di cui è stato svelato il trailer.

Out of Darkness è un film fuori dai canonic, visto che si presenta come horror paleolitico. Ambientato 45.000 anni nel passato e caratterizzato da un cast di personaggi che parlano una lingua interamente immaginaria, il film di Cumming punta a far provare emozioni forti allo spettatore.

Interpretato da Safia Oakley-Green, Chuku Modu, Kit Young, Iola Evans, Luna Mwezi, Arno Luening, Rosebud Melarkey e Tyrell Mhlanga, Out of Darkness ha debuttato su Rotten Tomatoes con un solido 94%. Il film è scritto da Ruth Greenberg.

Questa la sinossi di Out of Darkness: Una piccola imbarcazione raggiunge le sponde di un paesaggio crudo e desolato. Un gruppo di sei persone ha attraversato lo stretto per trovare una nuova casa. Stanno morendo di fame, sono disperati e vivono 45.000 anni fa. Per prima cosa devono trovare un riparo e attraversano le distese della tundra verso le montagne lontane che promettono le abbondanti caverne di cui hanno bisogno per sopravvivere. Ma quando cala la notte, l'attesa si trasforma in paura e dubbio quando si rendono conto di non essere soli.