Osmosis, su Netflix in streaming da oggi!

A pochi giorni dalla fine di marzo il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Osmosis, la serie francese inedita originale a metà tra Black Mirror e Altered Carbon.

Locandina di Osmosis

Composto da 8 episodi, lo show deve la sua idea originaria a una webserie del canale Arte, di cui Netflix e TelFrance hanno acquisito i diritti dando vita a questo adattamento. La trama di Osmosis ci porta a Parigi in un prossimo futuro. Alcuni sviluppatori hanno creato un'app di appuntamenti molto particolare, in grado di trovare la corrispondenza perfetta tra persone sole che desiderano ardentemente trovare la propria anima gemella. Per avere un risultato assolutamente preciso l'app non deve far altro che scandagliare il cervello di chi accetti di sottoporsi al trattamento. Sottomettere le complicate regole dell'amore a un sofisticato algoritmo, però, può essere un'operazione assai pericolosa, con conseguenze incalcolabili sulla vita reale delle persone.

La sceneggiatura è stata affidata ad Audrey Fouché, legata a grosse produzioni come I Borgia e Les Revenants. Nel cast Hugo Becker, Agathe Bonitzer, Laurent Delbecque, Nicolas Van Beveren, Alexandra Ansidei e Victoire Belezy. Osmosis è la terza produzione francese per Netflix, dopo Tutte per una e la disastrosa Marseille, con Gérard Depardieu e Benoît Magimel, arrivata nel 2016 con la prima stagione e subito rinnovata per la seconda, nonostante le pesanti critiche da cui è stata accompagnata, in Francia e fuori. L'insuccesso non sembra però aver fermato la piattaforma che, oltre a Osmosis, ha già annunciato altri progetti francofoni: Huge in France, una commedia con Gad Elmaleh, una nuova versione di Arsenio Lupin con Omar Sy, una serie sulla Rivoluzione francese ancora senza titolo e la commedia Family Business con Gérard Darmon e Jonathan Cohen.

Osmosis è solo una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix che questo mese ha messo a disposizione degli utenti tante saghe memorabili e cult anni '80.