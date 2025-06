Oshi no Ko: il live-action su Prime Video conclude tutta la storia ancora prima dell'anime

La serie live-action ufficiale Oshi no Ko, disponibile in streaming su Prime Video, ha mostrato il capitolo finale dell'adattamento dell'amato manga.

Dopo l'esordio nei cinema giapponesi a dicembre 2024, Oshi no Ko: The Final Act, serie live action tratto dal celebre manga di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari, sbarca su Prime Video per il pubblico internazionale. La serie conclude la storia in otto episodi, raccontando la parabola tragica e ambiziosa di Ai Hoshino e dei suoi figli, Aqua e Ruby.

Un addio in scena: il live action di Oshi no Ko si chiude con un film

Con l'acclamata serie drammatica in otto episodi, Oshi no ko si congeda (per ora) dai fan con The Final Act, lungometraggio che fonde le atmosfere dark del manga originale con la narrazione intensa del live action. Diretto da Smith e ora disponibile su Prime Video anche per il pubblico internazionale, il film rappresenta al tempo stesso una sintesi e l'ultimo atto della storia, adattando l'arco finale del manga ideato da Aka Akasaka e illustrato da Mengo Yokoyari.

The Final Act ripercorre la vicenda di Goro Amamiya (interpretato da Ryō Narita), ginecologo e fan della pop idol Ai Hoshino (Asuka Saitō), la cui vita viene sconvolta quando scopre che Ai è incinta di due gemelli. Ma il vero colpo di scena arriva con la morte violenta di Goro per mano di un fan ossessionato: una morte che apre la porta alla reincarnazione, poiché Goro si risveglia come Aqua, uno dei figli della sua amata idol. A complicare ulteriormente la trama, la stessa Ai viene assassinata sotto gli occhi dei figli solo quattro anni dopo, in un delitto che segna profondamente il destino dei piccoli protagonisti.

L'ultimo film, che si inserisce perfettamente nel solco emotivo della serie, continua a esplorare senza sconti le ombre dell'industria dell'intrattenimento giapponese, dove il talento spesso si intreccia con il dolore e la fama diventa una maschera fragile. Se Aqua intraprende un cammino oscuro, alla ricerca del padre misterioso per vendicarsi, la sorella Ruby segue il bagliore del palcoscenico, sognando di ricalcare i passi della madre e diventare a sua volta un'idol.

Oshi no Ko: The Final Act è il punto di arrivo di un percorso narrativo che ha attraversato più media: dal manga (concluso nel 2024 e con oltre 20 milioni di copie in circolazione), all'anime - prodotto da Doga Kobo e già confermato per una terza stagione nel 2026 - fino alla trasposizione live action. Il film ha ereditato cast e team creativo dalla serie, mantenendo coerenza nel tono e nelle atmosfere. Tuttavia, nonostante il plauso per le performance degli attori - definite "intense e credibili" da molti spettatori - non sono mancate le critiche: alcuni recensori su Rotten Tomatoes hanno definito la narrazione troppo densa, segnalando come la durata di due ore non bastasse a dare respiro alla complessità della storia.

Resta comunque l'apprezzamento di larga parte del fandom, che ha riconosciuto nel film una conclusione coerente e suggestiva. The Final Act, disponibile insieme all'intera serie live action, è un'occasione imperdibile per chi ha seguito il manga e per chi vuole addentrarsi nei retroscena più cupi del sogno pop giapponese.