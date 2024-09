Oscars 2025: perché il film di Paola Cortellesi "C'è Ancora Domani" non è stato candidato per l'Italia?

Nessuna candidatura agli Oscar per "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi: i motivi di questa mancata nomination per un film che ha riscosso un così ampio successo tra critica e pubblico, a cosa sono legati?

Tra i 19 film italiani candidati per rappresentare l'Italia agli Oscar 2025, uno dei titoli più attesi risulta sorprendentemente assente: "C'è ancora domani", esordio alla regia di Paola Cortellesi. Il film ha riscosso un enorme successo in patria, incassando ben 37 milioni di euro e attirando l'attenzione anche dei mercati internazionali. Tuttavia, non potrà essere candidato per una ragione ben precisa.

"C'è ancora domani" assente agli Oscar 2025: perché?

Il motivo principale per cui "C'è ancora domani" non figura tra i candidati agli Oscar è legato alla data di rilascio. Secondo il regolamento stabilito dall'Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali), i film che vogliono essere autocandidati devono essere usciti nelle sale italiane tra il 1° novembre 2023 e il 30 ottobre 2024. Purtroppo, il film della Cortellesi è stato distribuito il 26 ottobre 2023, appena cinque giorni prima della finestra temporale utile per la candidatura, escludendolo quindi dalla competizione.

Una scena di "C'è ancora domani"

Tra i film italiani che si contendono il posto per rappresentare l'Italia agli Oscar figurano titoli di grande spessore, tra cui "Parthenope" di Paolo Sorrentino, già vincitore di un Oscar con "La Grande Bellezza" nel 2014, e "Vermiglio", opera prima di Maura Delpero, che ha già ottenuto il Leone d'argento a Venezia. Spiccano anche lavori di registi affermati come Gianni Amelio con "Campo di battaglia" e Marco Tullio Giordana con "La vita accanto". Non mancano opere prime di nomi noti come Margherita Buy con "Volare" e Neri Marcorè con "Zamora".

La commissione dell'Anica annuncerà il film selezionato il 24 settembre 2024, e successivamente, il 17 dicembre, verrà rivelata la shortlist dei 15 pre-finalisti. Le nomination ufficiali saranno rese note il 17 gennaio 2025, mentre la cerimonia degli Oscar si terrà il 2 marzo 2025 a Los Angeles.

Nonostante l'esclusione, "C'è ancora domani" ha conquistato il pubblico e la critica, incoronando Paola Cortellesi non solo come una delle attrici più amate in Italia, ma anche come una regista di grande talento.