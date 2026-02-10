Oscar, l’Academy stoppa le proiezioni sul grande schermo dei film in corsa

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha preso una decisione che ha fatto e farà discutere i membri dell'organizzazione, che ha scelto di eliminare le proiezioni dei film in corsa all'Oscar prima della cerimonia di premiazione.

L'annuncio è stato incluso nel Bulletin di gennaio che viene inviato tramite mail ma negli ultimi giorni l'attenzione su questa decisione è aumentata dopo che alcuni membri hanno tentato di mobilitare una protesta contro questa decisione.

La cancellazione delle proiezioni dei film in corsa all'Oscar

Nel corso dell'anno, l'Academy organizza proiezioni destinate ai membri dei film in corsa per gli Oscar, da Los Angeles a Londra e New York, anche in seguito all'annuncio delle nomination. Tuttavia, negli ultimi anni la partecipazione a queste proiezioni è diminuita sensibilmente.

Paul Mescal e Jessie Buckley in una scena di Hamnet

L'organizzazione afferma che una media di cinque membri ha partecipato alle proiezioni, che costavano all'Academy migliaia di euro, secondo il comunicato che annuncia la scelta di cancellarle definitivamente, per risparmiare risorse economiche.

Le proteste contro la decisione dell'Academy

Coloro che protestano contro questa scelta sostengono di essere indignati che un'organizzazione che dovrebbe dedicarsi al grande schermo chieda ai propri membri di recuperare film attraverso il piccolo schermo in streaming, mentre l'Academy ha ribattuto che le possibilità di vedere i suddetti film sul grande schermo ci sono state e non solo tramite le proiezioni dell'Academy.

"Guardando al futuro" si legge nel comunicato dell'Academy "poiché l'affluenza alle nostre proiezioni post-nomination è stata estremamente ridotta negli ultimi anni (una media di cinque membri ha partecipato a queste proiezioni negli ultimi due anni), non riproporremo più queste proiezioni. Vi ricordiamo che, oltre alle opportunità di proiezione FYC, tutti i film candidati sono disponibili per i membri sull'Academy Screening Room".

La prossima Notte degli Oscar andrà in scena al Dolby Theatre di Los Angeles il 15 marzo, presentata da Conan O'Brien. A guidare le candidature è il film I Peccatori di Ryan Coogler con 16 nomination, record assoluto nella storia degli Academy Award.