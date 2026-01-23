Oscar 2026, Ryan Coogler entusiasta per il record di nomination de I peccatori: "Mi sento davvero fortunato"

Ryan Coogler ha rilasciato un'intervista a Variety dopo le 16 nomination ricevute da I peccatori, il suo ultimo film con protagonista Michael B. Jordan. Un numero impressionante che ha permesso al lungometraggio di diventare il titolo con più candidature nella storia degli Oscar.

Nell'intervista, Coogler esprime tutto il suo entusiasmo per il risultato raggiunto e si congratula con tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di un film tra i più amati dal pubblico nell'anno da poco concluso.

Ryan Coogler sul record de I peccatori

"Sono rimasto molto colpito da tutto ciò che i miei collaboratori facevano ogni giorno, quindi sono davvero felice che tutti siano stati riconosciuti dai loro pari" ha spiegato il regista di Black Panther "Ovviamente sono di parte. Penso che le persone con cui lavoro siano tra le migliori al mondo. Mi sento davvero fortunato. Perché non sempre va così".

Delroy Lindo in una scena de I peccatori

Coogler ha raccontato il momento in cui ha saputo che I peccatori aveva ricevuto 16 nomination: "Ho acceso YouTube quando mi sono svegliato. Io e Zinzi [la moglie] dormiamo nella stessa stanza, quindi è stato tipo: 'Ehi, svegliati'. Molto simile a com'è stato per vent'anni e passa. Non era diverso da quando eravamo a New Orleans o su altri film. È stato bello girarsi e accendere YouTube. Siamo stati svegli fino a tardi ieri sera a lavorare, quindi ci stiamo ancora svegliando. Siamo tutti in California e dobbiamo portare i bambini a scuola".

L'exploit de I peccatori alle nomination per gli Oscar 2026

Il thriller sui vampiri del 2025 di Ryan Coogler è stato candidato a ben 16 premi alla 98ª edizione degli Academy Awards, tra cui miglior film, miglior regia e miglior colonna sonora.

I Peccatori ha ricevuto anche le nomination per Miglior Attore Protagonista (Michael B. Jordan), Miglior Attore Non Protagonista (Delroy Lindo) e Miglior Attrice Non Protagonista (Wunmi Mosaku). Insieme a I peccatori, anche Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson e Marty Supreme di Josh Safdie hanno ottenuto successo all'edizione 2026 degli Academy Awards, con rispettivamente 13 e 9 candidature.