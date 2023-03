Oscar Isaac sarà lo scrittore Kurt Vonnegut nella serie Amazon Helltown

Un nuovo ruolo di spessore in vista per Oscar Isaac. L'attore sarebbe entrato in trattative per interpretare il protagonista della serie Helltown, attualmente in fase di sviluppo presso Amazon.

Secondo quando anticipato da Variety, il thriller poliziesco di un'ora a episodio, composto da 8 episodi, seguirà la vita di Kurt Vonnegut prima che diventasse noto al mondo come scrittore. Per Amazon, "nel 1969 Kurt era un romanziere in difficoltà e un venditore di auto che viveva con sua moglie e cinque figli a Cape Cod. Quando due donne scompaiono e vengono successivamente ritrovate cadavere sotto le dune di sabbia alla periferia di Provincetown, Kurt diventa ossessionato e coinvolto nella caccia agghiacciante di un serial killer e forma un legame pericoloso con il principale sospettato".

Basata sull'omonimo libro scritto da Casey Sherman, la serie è firmata dall'autore di Scissione Mohamad El Masri, che fungerà anche da showrunner e sceneggiatore. Il regista di Niente di nuovo sul fronte occidentale Ed Berger dirigerà la serie e ne sarà produttore esecutivo.

Robert Downey Jr. e la moglie Susan Downey saranno i produttori esecutivi attraverso il loro banner Team Downey insieme ad Amanda Burrell. Anche Oscar Isaac e Gena Konstantinakos saranno produttori esecutivi per Mad Gene.