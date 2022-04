Oscar Isaac rivela il consiglio di Robert Downey Jr. prima delle riprese di Moon Knight

Oscar Isaac è recentemente tornato a parlare di Moon Knight, che ha debuttato sul servizio di streaming di Disney il 29 marzo, e del consiglio che gli è stato dato da Robert Downey Jr., il leggendario interprete di Iron Man, prima dell'inizio delle riprese della miniserie televisiva statunitense sviluppata da Jeremy Slater.

Moon Knight: Oscar Isaac in un'immagine

"Ho parlato un bel po' con Robert Downey Jr., gli ho parlato davvero molto in effetti", ha raccontato Isaac. "Voglio dire, è già un mio amico, e di conseguenza solo parlargli della serie e di quale sia il suo senso, la sua impressione, e come è stato il processo per lui, è stato molto utile."

"Come tutti potrete immaginare è una persona fantastica con cui parlare dell'intera faccenda. E per me, beh è la mia più grande ispirazione, perché ancora oggi, quel primo film di Iron Man è così bello da vedere... Mi ha dato un consiglio, mi ha detto che Kevin Feige è un genio ed è un collaboratore eccezionale, quindi non dovevo aver paura di entrare e di esporre le mie idee e i miei pensieri, mi ha detto: 'sii audace con le tue scelte'", ha concluso la star.

Moon Knight: May Calamawy e Oscar Isaac in una scena

Oscar Isaac ha indubbiamente seguito il consiglio di Robert Downey Jr., almeno per quanto concerne il suo accattivante accento britannico che è stato mostrato nei trailer e durante la premiere della serie.