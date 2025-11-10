Oscar Isaac sul possibile ritorno in Star Wars: "Se Disney riuscirà a non soccombere al fascismo..."

Oscar Isaac, attualmente protagonista di Frankenstein, ha parlato del suo possibile ritorno nella saga di Star Wars.

L'attore ha avuto la parte di Poe Dameron nella trilogia iniziata con Il Risveglio della Forza, arrivata nei cinema nel 2015, e, per ora, nonostante i fan abbiano amato il suo personaggio, non ci sono state nuove apparizioni del pilota, sul piccolo o grande schermo.

Il possibile ritorno di Poe Dameron

Rispondendo alle domande del magazine GQ, Oscar Isaac ha ora ammesso che non esclude del tutto un suo ritorno nell'universo creato da George Lucas: "Sì. Voglio dire, sarei disposto a parlarne, anche se attualmente non sono così aperto all'idea di lavorare con la Disney".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: Oscar Isaac, John Boyega, Daisy Ridley, Joonas Suotamo in una scena del film

L'interprete di Poe Dameron ha aggiunto: "Ma se capissero cosa fare e, capite, a non soccombere al fascismo, sarebbe fantastico... Se ciò accadesse, allora sì, sarei disposto ad avere una conversazione riguardante una galassia lontana. O su qualsiasi altra cosa".

Oscar ha cambiato idea?

Alcuni anni fa, nel 2020, Isaac, che forse prossimamente collaborerà nuovamente con Guillermo del Toro, aveva risposto a una domanda simile dichiarando che non era particolarmente interessato all'idea di un ritorno: "Quello che ho provato a fare era di realizzare film fatti a mano, e di lavorare con persone che sono per me una fonte di ispirazione. Ma chi lo sa? Forse se avrò bisogno di un'altra casa o di qualcosa di simile".

Al magazine GQ, Oscar ha ora ammesso che non avrebbe dovuto esprimere la propria opinione: "Sì. Quella era una citazione davvero simpatica... La gente ti chiede cose, tu rispondi, non ci pensi poi così tanto... Ho detto una cosa un po' da stronzo".

I fan di Star Wars da tempo si chiedono se Poe Dameron ritornerà sugli schermi in occasione del prossimo film che avrà al centro Rey, interpretata da Daisy Ridley. Attualmente, tuttavia, i produttori non hanno svelato alcun dettaglio riguardante la trama e non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.