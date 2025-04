Oscar: in arrivo nel 2027 il nuovo premio dedicato al lavoro degli stuntman

Gli Oscar hanno annunciato che, a partire dalla 100esima edizione degli Academy Awards e i film usciti nel 2027, ci sarà una nuova categoria dedicata agli stunt.

L'Academy ha infatti annunciato che sarà creato il premio come Achievement in Stunt Design, che riconoscerà quindi il talento e l'impegno di chi si occupa delle scene d'azione.

L'annuncio ufficiale

Bill Kramer, CEO dell'Academy, e Janet Yang, presidente dell'Academy of Motion Picture Arts, ha dichiarato: "Fin dagli albori del cinema, la progettazione delle scene d'azione ha rappresentato una parte integrante della produzione cinematografica. Siamo orgogliosi nell'onorare il lavoro innovativo di questi artisti tecnici e creativi e ci congratuliamo con loro per l'impegno e la dedizione dimostrati nel raggiungere questo traguardo importante".

Gosling in The Fall Guy

Le regole per poter essere nominati e per le votazioni verranno annunciate nel 2027, in occasione della diffusione del regolamento della 100esima edizione degli Academy Awards. In futuro si procederà quindi a delineare i dettagli necessari a regolamentare il nuovo riconoscimento.

La lotta per ottenere la nuova categoria

Recentemente era stato David Leitch, stuntman e regista di film come John Wick e Deadpool 2, a sostenere in modo più deciso la necessità di premiare i talenti del settore con una nuova categoria.

A intervenire sulla questione era stato anche Ryan Reynolds, star proprio di Deadpool, che aveva dichiarato: "Il lavoro degli stuntman non ha una categoria agli Oscar e spero che un giorno questo cambi. Tanti film hanno avuto un grande successo quest'anno. Buster Keaton, Harold Lloyd e Chaplin erano stuntman oltre che registi. Raccontavano storie con tutto il loro corpo".

In passato gli stuntman e i responsabili delle controfigure avevano ottenuto solo dei premi speciali, come accaduto con Yakima Canutt nel 1967 o Hal Needham nel 2013.