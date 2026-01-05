Oscar 2026: l'Italia esclusa dalla shortlist per le nomination come Miglior Film Internazionale

L'Academy ha annunciato i 15 film che potranno essere votati per ottenere una candidatura e Familia non è presente nella lista.

Una foto di Familia
NOTIZIA di 05/01/2026

L'Academy ha svelato la shortlist per la categoria Miglior Film Internazionale e l'Italia, che era in corsa con Familia diretto da Francesco Costabile, non è presente tra i 15 titoli.
Le nomination di questa edizione verranno annunciati il 22 gennaio, mentre la cerimonia di premiazione della 98esima edizione dei premi si svolgerà nella serata del 15 marzo.

I 15 titoli della shortlist della categoria Miglior Film Internazionale

La shortlist composta da 15 film, annunciata oggi, è stata stilata in base ai voti dei membri dell'Academy appartenenti a tutte le categorie.
Al prossimo turno di votazioni, rimanendo in corsa per la nomination agli Oscar 2026, ci sono titoli molto apprezzati dalla critica e dal pubblico come The Secret Agent, La voce di Hind Rajab, e No Other Choice - Non c'è altra scelta.

Ecco la shortlist:

  • Argentina, Belén
  • Brasile, The Secret Agent
  • Corea del Sud, No Other Choice
  • Francia, Un semplice incidente
  • Germania, Sound of Falling
  • Giappone, Kokuho
  • Giordania, All That's Left of You
  • India, Homebound
  • Iraq, The President's Cake
  • Norvegia, Sentimental Value
  • Palestina, Palestine 36
  • Spagna, Sirat
  • Svizzera, Late Shift
  • Taiwan, Left-Handed Girl
  • Tunisia, La voce di Hind Rajab

La trama e il cast di Familia

La sinossi ufficiale di Familia (di cui potete leggere la nostra recensione), ripercorre la trama raccontata nell'opera di Costabile: "Luigi Celeste ha vent'anni e vive con sua madre Licia e suo fratello Alessandro, i tre sono uniti da un legame profondo. Sono quasi dieci anni che nessuno di loro vede Franco, compagno e padre, che ha reso l'infanzia dei due ragazzi e la giovinezza di Licia un ricordo fatto di paura e prevaricazione. Luigi vive la strada e, alla ricerca di un senso di appartenenza e di identità, si unisce a un gruppo di estrema destra dove respira ancora rabbia e sopraffazione. Un giorno Franco torna, rivuole i suoi figli, rivuole la sua famiglia, ma è un uomo che avvelena tutto ciò che tocca e rende chi ama prigioniero della sua ombra. Quella di Luigi e della sua famiglia è una storia che arriva al fondo dell'abisso per compiere un percorso di rinascita, costi quel che costi".

Il cast del film, escluso dalla corsa agli Oscar, è composto da Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Francesco Di Leva, Marco Cicalese, Francesco De Lucia, Stefano Valentini, Tecla Insolia, Enrico Borello e Cristiano Simone Iannone.