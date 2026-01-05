Oscar 2026: l'Italia esclusa dalla shortlist per le nomination come Miglior Film Internazionale

L'Academy ha svelato la shortlist per la categoria Miglior Film Internazionale e l'Italia, che era in corsa con Familia diretto da Francesco Costabile, non è presente tra i 15 titoli.
Le nomination di questa edizione verranno annunciati il 22 gennaio, mentre la cerimonia di premiazione della 98esima edizione dei premi si svolgerà nella serata del 15 marzo.
I 15 titoli della shortlist della categoria Miglior Film Internazionale
La shortlist composta da 15 film, annunciata oggi, è stata stilata in base ai voti dei membri dell'Academy appartenenti a tutte le categorie.
Al prossimo turno di votazioni, rimanendo in corsa per la nomination agli Oscar 2026, ci sono titoli molto apprezzati dalla critica e dal pubblico come The Secret Agent, La voce di Hind Rajab, e No Other Choice - Non c'è altra scelta.
Ecco la shortlist:
- Argentina, Belén
- Brasile, The Secret Agent
- Corea del Sud, No Other Choice
- Francia, Un semplice incidente
- Germania, Sound of Falling
- Giappone, Kokuho
- Giordania, All That's Left of You
- India, Homebound
- Iraq, The President's Cake
- Norvegia, Sentimental Value
- Palestina, Palestine 36
- Spagna, Sirat
- Svizzera, Late Shift
- Taiwan, Left-Handed Girl
- Tunisia, La voce di Hind Rajab
La trama e il cast di Familia
La sinossi ufficiale di Familia (di cui potete leggere la nostra recensione), ripercorre la trama raccontata nell'opera di Costabile: "Luigi Celeste ha vent'anni e vive con sua madre Licia e suo fratello Alessandro, i tre sono uniti da un legame profondo. Sono quasi dieci anni che nessuno di loro vede Franco, compagno e padre, che ha reso l'infanzia dei due ragazzi e la giovinezza di Licia un ricordo fatto di paura e prevaricazione. Luigi vive la strada e, alla ricerca di un senso di appartenenza e di identità, si unisce a un gruppo di estrema destra dove respira ancora rabbia e sopraffazione. Un giorno Franco torna, rivuole i suoi figli, rivuole la sua famiglia, ma è un uomo che avvelena tutto ciò che tocca e rende chi ama prigioniero della sua ombra. Quella di Luigi e della sua famiglia è una storia che arriva al fondo dell'abisso per compiere un percorso di rinascita, costi quel che costi".
Il cast del film, escluso dalla corsa agli Oscar, è composto da Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Francesco Di Leva, Marco Cicalese, Francesco De Lucia, Stefano Valentini, Tecla Insolia, Enrico Borello e Cristiano Simone Iannone.