Oscar 2026: l'Italia esclusa dalla shortlist per le nomination come Miglior Film Internazionale

L'Academy ha svelato la shortlist per la categoria Miglior Film Internazionale e l'Italia, che era in corsa con Familia diretto da Francesco Costabile, non è presente tra i 15 titoli.

Le nomination di questa edizione verranno annunciati il 22 gennaio, mentre la cerimonia di premiazione della 98esima edizione dei premi si svolgerà nella serata del 15 marzo.

I 15 titoli della shortlist della categoria Miglior Film Internazionale

La shortlist composta da 15 film, annunciata oggi, è stata stilata in base ai voti dei membri dell'Academy appartenenti a tutte le categorie.

Al prossimo turno di votazioni, rimanendo in corsa per la nomination agli Oscar 2026, ci sono titoli molto apprezzati dalla critica e dal pubblico come The Secret Agent, La voce di Hind Rajab, e No Other Choice - Non c'è altra scelta.

Ecco la shortlist:

Argentina, Belén

Brasile, The Secret Agent

Corea del Sud, No Other Choice

Francia, Un semplice incidente

Germania, Sound of Falling

Giappone, Kokuho

Giordania, All That's Left of You

India, Homebound

Iraq, The President's Cake

Norvegia, Sentimental Value

Palestina, Palestine 36

Spagna, Sirat

Svizzera, Late Shift

Taiwan, Left-Handed Girl

Tunisia, La voce di Hind Rajab

La trama e il cast di Familia

La sinossi ufficiale di Familia (di cui potete leggere la nostra recensione), ripercorre la trama raccontata nell'opera di Costabile: "Luigi Celeste ha vent'anni e vive con sua madre Licia e suo fratello Alessandro, i tre sono uniti da un legame profondo. Sono quasi dieci anni che nessuno di loro vede Franco, compagno e padre, che ha reso l'infanzia dei due ragazzi e la giovinezza di Licia un ricordo fatto di paura e prevaricazione. Luigi vive la strada e, alla ricerca di un senso di appartenenza e di identità, si unisce a un gruppo di estrema destra dove respira ancora rabbia e sopraffazione. Un giorno Franco torna, rivuole i suoi figli, rivuole la sua famiglia, ma è un uomo che avvelena tutto ciò che tocca e rende chi ama prigioniero della sua ombra. Quella di Luigi e della sua famiglia è una storia che arriva al fondo dell'abisso per compiere un percorso di rinascita, costi quel che costi".

Il cast del film, escluso dalla corsa agli Oscar, è composto da Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Francesco Di Leva, Marco Cicalese, Francesco De Lucia, Stefano Valentini, Tecla Insolia, Enrico Borello e Cristiano Simone Iannone.