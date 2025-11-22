Oscar 2026: Familia di Francesco Costabile, tra i film italiani in lizza per la candidatura, sbarca negli USA

Familia, l'ultimo film diretto da Francesco Costabile e tratto dal libro Non sarà sempre così di Luigi Celeste prosegue la propria strada in ambito internazionale negli USA.

Il film è nella lista dei titoli che possono essere scelti come candidato italiano per l'Oscar al miglior film internazionale per l'edizione 2026. Negli USA, Familia verrà distribuito da Breaking Glass Pictures.

La produzione e i riconoscimenti per Familia di Francesco Costabile

Il lungometraggio è prodotto da Tramp Limited, in associazione con Medusa Film, Indigo Film, O'Groove, in collaborazione con Prime Video. Il film è prodotto da Attilio De Razza, Nicola Picone, Nicola Giuliano e Pierpaolo Verga.

Barbara Ronchi con parte del cast in una scena di Familia

Familia ha ricevuto già diversi riconoscimenti importanti come il Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile a Francesco Gheghi, la Segnalazione Cinema for UNICEF, il premio al Miglior Cast Italiano alla Mostra 2024 e il Nuovo IMAIE Talent Award per Tecla Insolia.

La trama e il cast di Familia

La sinossi ufficiale del film ripercorre la trama raccontata nell'opera di Costabile: "Luigi Celeste ha vent'anni e vive con sua madre Licia e suo fratello Alessandro, i tre sono uniti da un legame profondo. Sono quasi dieci anni che nessuno di loro vede Franco, compagno e padre, che ha reso l'infanzia dei due ragazzi e la giovinezza di Licia un ricordo fatto di paura e prevaricazione. Luigi vive la strada e, alla ricerca di un senso di appartenenza e di identità, si unisce a un gruppo di estrema destra dove respira ancora rabbia e sopraffazione. Un giorno Franco torna, rivuole i suoi figli, rivuole la sua famiglia, ma è un uomo che avvelena tutto ciò che tocca e rende chi ama prigioniero della sua ombra. Quella di Luigi e della sua famiglia è una storia che arriva al fondo dell'abisso per compiere un percorso di rinascita, costi quel che costi".

Il cast del film è composto da Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Francesco Di Leva, Marco Cicalese, Francesco De Lucia, Stefano Valentini, Tecla Insolia, Enrico Borello e Cristiano Simone Iannone.