Oscar 2026: la Francia sceglie Un semplice incidente di Jafar Panahi per puntare a una prestigiosa nomination

Sarà il film che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes il titolo promosso dalla Francia per puntare all'ambita statuetta assegnata dall'Academy.

Sarà Un Semplice Incidente diretto da Jafar Panahi il film in corsa per la Francia nella speranza di ottenere una nomination agli Oscar 2026.

L'opera, che ha conquistato la Palma d'oro al festival di Cannes, spera di rientrare nella shortlist dei titoli in corsa come Miglior Film Internazionale in occasione della 98esima edizione dei riconoscimenti assegnati dall'Academy.

La decisione francese per gli Oscar 2026

La scelta di Un Semplice Incidente è stata effettuata dal National Cinema Centre, grazie al lavoro di una commissione composta da professionisti del settore, tra artisti, produttori ed esperti delle varie categorie.

Il film ha come star Vahid Mubasseri, Maryam Adshari, Hadis Pakbaten e Majhid Panahi. In Italia la distribuzione nelle sale è prevista, grazie a Lucky Red, dal 6 novembre dopo la proiezione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, dove riceverà il premio alla carriera.

Cosa racconta il film di Panahi

Un semplice incidente racconta la storia di un uomo che, in auto di sera con moglie e la figlia piccola, distrugge la sua auto investendo un cane. Quando si rivolge a Vahid, un meccanico dell'officina che deve riparare l'auto, questo si convince di aver riconosciuto il passo strascicato dell'ufficiale dei servizi segreti che anni prima l'aveva torturato in carcere. Desideroso di vendetta, Vahid lo rapisce e sta per ucciderlo quando viene colto dal dubbio. Sarà davvero lui il torturatore che non è mai stato in grado di vedere visto che aveva gli occhi tappati da una benda? Il meccanico riunisce quindi altri ex prigionieri come lui per aiutarlo nell'identificazione del presunto aguzzino, soprannominato Eghbal (Gamba di legno). La fotografa di matrimoni Shiva ricorda il puzzo di sudore, l'operaio Hamid è certo di riconoscerne la voce, la sposina Golrokh non si presenta all'altare pur di vendicarsi dello stupro subito. Ma la situazione si complica ulteriormente.