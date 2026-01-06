Un semplice incidente, Sirat, No Other Choice e Sentimental Value tra gli esclusi dai WGA Awards 2026

Tra i titoli in corsa per una nomination ai WGA Awards 2026 non ci saranno progetti molto apprezzati come Un semplice incidente o The Secret Agent.

Il motivo delle assenze è legato alle regole dei riconoscimenti che prevedono che lo script sia stato scritto seguendo le regole di uno dei sindacati internazionali indicati e vengano proposti in modo formale.

Le opere che non potranno avere una nomination

I membri del sindacato degli sceneggiatori americani potranno votare le opere inserite nella shortlist fino al 20 gennaio. Le nomination, cinematografiche e televisive, saranno poi annunciate il 27 gennaio, mentre la cerimonia di premiazione dei WGA Awards 2026 si svolgerà domenica 8 marzo.

Tra i film assenti nella lista per esprimere la propria preferenza sono assenti Sentimental Value, Un semplice incidente (di cui potete leggere nostra recensione), The Secret Agent e Sirat, progetti che stanno puntando a una nomination agli Oscar come Miglior Film Internazionale.

Non sono in corsa per il premio anche Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, e Sorry, Baby, debutto di Eva Victor che al Sundance Film Festival aveva conquistato il premio Waldo Salt Screenwriting.

Nella shortlist mancano inoltre Rental Family - Nelle vite degli altri, Dead Man's Wire, A Private Life, Rosemead, e Blue Moon, che poteva contare su un'apprezzata sceneggiatura di Robert Kaplow.

Le assenze nella categoria Miglior Sceneggiatura Non Originale

Nella lista delle sceneggiature votabili per una nomination nella categoria dedicati agli adattamenti per il grande schermo sono poi assenti No Other Choice - Non c'è altra scelta, Pillion - Amore senza freni, The History of Sound, Don't Let's Go to the dogs tonight, Ballad of a small player, The Chronology of Water, e Peter Hujar's Day, nonostante sia in corsa per l'USC Scripter Award.

La mancata nomination ai WGA Awards non ostacola comunque la corsa verso gli Oscar e altri prestigiosi riconoscimenti: ogni premio ha delle regole specifiche.

Nelle prossime settimane si entrerà nel vivo della stagione dei premi cinematografici e non resta quindi che attendere per scoprire chi saranno i vincitori.