Cannes 2025: la Palma d'Oro a Jafar Panahi diventa un caso diplomatico

Jafar Panahi ha lasciato Cannes da trionfatore, grazie alla Palma d'Oro assegnata al suo ultimo film Un semplice incidente, e anche al messaggio che veicola, invitando a reagire alla crudeltà dei potenti e dei governi.

La scelta del Festival di Cannes ha avuto naturalmente risonanza internazionale ma a Teheran i media ufficiali hanno limitato la diffusione della notizia mentre un commento è arrivato dall'agenzia di stampa conservatrice Fars, che ha definito la Palma d'Oro una 'decisione politica'.

Le schermaglie diplomatiche tra Parigi e Teheran dopo la vittoria di Jafar Panahi a Cannes

Il regista è rientrato a Teheran ma nel frattempo il regime iraniano ha reagito con durezza e ha deciso di convocare l'incaricato agli affari di Francia per protestare contro il post del Ministro degli Esteri transalpino Jean-Noël Barrot, che ha definito la vittoria di Panahi 'un gesto di resistenza contro l'oppressione del regime iraniano' e un segno di speranza 'per tutti i combattenti del mondo'.

Jafar Panahi in una immagine di Film Nist

I quotidiani riformisti iraniani hanno riportato la notizia al contrario della tv di Stato, che ha dato spazio al Festival del Cinema della Resistenza.

Un semplice incidente e le parole di Jafar Panahi dopo la vittoria a Cannes

Il film di Jafar Panahi verrà distribuito in Italia da Lucky Red. Un semplice incidente è un mix di thriller e commedia, e racconta la storia di un meccanico che dopo un incidente notturno crede di riconoscere tra i clienti un uomo che l'aveva torturato in passato.

Accecato dal desiderio di vendetta, lo sequestra e avvia in seguito un'indagine tra le altre vittime per essere certo di aver catturato la persona giusta. Ironia e tensione per un finale che lascia allo spettatori molteplici spunti di riflessione.

Jafar Panahi sul set di Three Faces

Jafar Panahi, sul palco durante la premiazione ha dichiarato:"Il mio film parla di come si possa spezzare la catena orribile della violenza che genera violenza. È qualcosa che accade ovunque ci sia una dittatura che opprime la libertà, ovunque l'odio generi altro odio, come accade anche in Ucraina. Io spero, voglio credere che tutto ciò possa avere fine. Tutti coloro che sono oggi in carcere devono sapere che la libertà, alla fine, vincerà comunque".