Oscar 2025: Wicked trionfa come migliore scenografia e fa la storia con Paul Tazewell

La scenografia di Wicked incanta gli Oscar, vincendo come miglior scenografia. Ma il film prima aveva raggiunto già un notevole traguardo, come migliori costumi.

La magia di Wicked ha incantato anche gli Oscar 2025, conquistando due premi prestigiosi: Miglior scenografia e Migliori costumi, con un traguardo storico firmato da Paul Tazewell, il primo uomo di colore a vincere in questa categoria.

La scenografia di Wicked

Il live-action del celebre musical di Broadway ha affascinato il pubblico con una messa in scena spettacolare, portando sul grande schermo il magico mondo di Oz con una cura visiva colorata e incantata. Dai paesaggi mozzafiato alla città di Smeraldo, ogni dettaglio è stato studiato per immergere gli spettatori in un universo fiabesco e coinvolgente.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il premio alla scenografia rappresenta un meritato riconoscimento per un lavoro imponente, che ha saputo bilanciare fedeltà al musical originale e innovazione cinematografica.

La vittoria più significativa della serata per Wicked è stata senza dubbio quella di Paul Tazewell come migliori costumi, che con il suo lavoro ha conquistato un Oscar storico. Tazewell, già noto per il suo talento in teatro e nel cinema, ha creato abiti che non solo riflettono la magia del mondo di Oz, ma danno profondità e personalità ai personaggi.

Dal caratteristico verde smeraldo di Elphaba agli abiti fiabeschi di Glinda, ogni costume ha contribuito a dare vita ai protagonisti con un'estetica che combina classicismo e innovazione. La sua vittoria non è solo un riconoscimento artistico, ma anche un passo avanti per la diversità nell'industria di Hollywood, che negli ultimi anni sta cercando di colmare il divario nelle premiazioni.

Tazewell, già candidato agli Oscar nel 2021 per West Side Story, ha finalmente ottenuto il meritato riconoscimento, dimostrando ancora una volta il suo talento.